【台新投信】中美5G爭霸戰開打 智慧生活基金夯 科技股拉回加碼

美方持續對中國通訊大廠華為進行圍堵動作，中美 5G 爭霸戰愈演愈烈，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，從全球二強中美針對 5G 開戰，可看出 5G 絕對是未來最重要產業，誰先掌握先機，誰就是未來世界霸主，此純為政治手段，一旦政治紛擾落幕，5G 概念股反彈力道將很可觀，5G 所延伸出來的智慧生活相關基金後市最為看好，建議科技股拉回可加碼。

蘇聖峰指出，5G 指的是第五代無線網路科技，為 4G、4G LTE 通訊基礎建設的升級版。根據英特爾 (Intel) 的說法，5G 的等待時間少了 10 倍、速度加快 50 倍，容量則是 1 千倍之多。5G 不只是更快的 4G，重要特色是「低延遲」（lowlatency）也因為有這樣的特性，讓市場得以發展自駕車、遠距離醫療手術等先進技術。研調機構 IHS 預估，至 2035 年單單 5G 本身產業價值鏈便可望有 3.5 兆美元產值，並將創造出高達 12.3 兆美元的產品與服務。因此，未來誰能掌握 5G 優勢，誰就能成為主宰世界的大國，這也是中美貿戰愈演愈烈的緣由。

蘇聖峰表示，全球 5G 競賽起跑，南韓於 4/5 推出商用 5G 服務，日本總務省於 4/10 分配 5G 頻譜，包含軟銀在內的 4 家電信商在未來 5 年內將投資 5G 基地台約 1.7 兆日圓，川普也再次喊出美國 5G 不能落人後的口號，Verizon 與 AT&T 已提出每月 5G 上網的相關方案，包括半導體零組件、通訊設備、資料中心與電塔等都受惠於 5G 發展；中國在 4/18 公佈今年首季重點項目投資額近 5 兆人民幣，將 5G 與人工智慧列為新型基建，2019 年商用部署進入衝刺階段，在各國政府加持下，智慧生活基金長線趨看好，可納入核心資產配置。

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