自駕車事故多 「增強駕駛輔助」順應而生

在過去幾年，自動駕駛汽車被譽為汽車安全的未來，同時自駕車產業也很樂觀，聲稱 Level 4 與 Level 5 的自駕技術將可以在 2020 年導入一般車款內。

但在去年美國亞利桑那州發生的自駕測試車輛撞人致死事故，及數起濫用 Tesla Autopilot 功能所導致的致命案件，使得絕大多數美國人仍對自動駕駛的未來抱持謹慎態度。

而根據 YouGov 的數據 (下圖)，只有不到 3/10 的人（28%）在自駕車通行的城市行走感到安全。有超出前者逾一倍的人感到「有些不安全」或「非常不安全」。此外，也有大約 1/10 的美國人（12%）對是否安全的立場猶豫不決。

資料來源: YouGov

若以年齡來看，超過七成的老年人對自動駕駛存在不安全感，這數值是感到安全的老年人兩倍多。而 18～24 歲年輕的美國人對自動駕駛感到不安全的比例不到一半。

隨著關於自駕車的非理性狂熱在現實中遭到考驗，車廠開始意識到與自動駕駛相關的商業與法律風險。同時，美國汽車工程師學會 (SAE) 設定的自駕技術等級也出現改變，例如新增「Level 2+」、「Level 3-」。

各車廠為了降低交通事故死亡率，不光持續研發與 AI 技術相關的自駕技術，同時也強化輔助主動駕駛－也就是車內輔助系統的研發。目前各車廠均積極開發「增強式」的車內駕駛輔助系統，藉由添加新的功能來打造更安全的駕駛情境。

這些新式的輔助技術，在車內方面，利用包含位置、壓力、飛行時間、扭矩、觸覺、視覺等多類傳感器，對駕駛員注意力、感知、臉部表情與疲勞程度進行實時監測。

車外駕駛輔助方面，這類系統會修正因駕駛員疲勞或分心造成的基本橫向與縱向控制誤差，且會根據駕駛員被觀察到的注意力狀態與參與程度，在敏感性與車輛反應性上有不同表現。

最後系統依數據判斷在極端情況下，才會對車輛做出最適當的干預，否則絕不干預駕駛。