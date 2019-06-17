不甩川普禁令！智利：我們不排除任何國家的技術

日經亞洲評論在 17 日的報導中指出，南美智利的貿易部副部長 Rodrigo Yanez Benitez 在接受採訪時表示，該國在 5G 通訊設備上，並沒有將中國華為排除在外的打算。

南美智利的貿易部副部長 Rodrigo Yanez Benitez，日前為了參加在日本舉行的 G20 貿易及數位經濟部長會議而來到日本。他在接受日媒採訪時，在關於美國的華為禁令問題時說道「我們接受部分貿易夥伴們，在使用華為設備時會有所疑慮」，並表示「我們有小心的傾聽他們的聲音」。

然而 Rodrigo Yanez Benitez 也提到智利曾經是個「既小又高度高度競爭的經濟體」，也因此「當他們來到智利時，就考量到他們的技術，我們不會排除任何國家」。

美國的川普政權，在排除華為的設備使用上不遺餘力，並積極的鼓吹盟國們加入其抵制華為的陣營。然而鄰近美國的拉丁美洲國家巴西，則是在日前已經表明將不會加入抵制華為的行列。

中國是智利銅礦最主要的出口國之一。(圖片：AFP)

另外在美中貿易戰問題方面，Rodrigo Yanez Benitez 則表示智利經濟已經受到了影響。這兩大世界經濟體的紛爭，已經造成銅價下跌，而中國則是智利銅礦最主要的出口國之一。他提到貿易戰的影響範圍涵蓋了「全球經濟，並波及了他們的貨物出口」。

智利是 2019 年 APEC 會議的主辦國，也是「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP 的成員國之一。在協議的批准上，Rodrigo Yanez Benitez 承認該國議會面臨了意外的挑戰，而他也希望在今後數月內，在核可程序上可以看到一個成功的結果。