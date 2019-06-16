最新！印度宣布對 28 項美輸印商品徵收報復性關稅

美印關稅戰進入白熱化階段！隨著美國總統川普排除印度的優惠貿易待遇，印度政府週日 (16 日) 正式對美國反擊，宣布即日起對杏仁、蘋果和核桃在內的 28 項美輸印商品實施報復性關稅，而部分商品關稅稅率高達 70%。

週日 (16 日) 印度政府公告，即日起對杏仁、蘋果和核桃在內的 28 項美國進口印度商品，實施報復性關稅。而對比先前釋出的 29 項關稅清單，印度政府已將豐年蝦 (Artemia) 品項排除。

事實上，美印兩國貿易緊張局勢不斷，早在去年 6 月，印度擬定對一系列美國進口印度商品加稅的舉措，最高關稅稅率達 120%，但隨著美印貿易談判而延遲實施。

印度一再延後對美國商品加稅的實施時間，直到川普上月底宣布終止印度的關稅優惠後，並回應美國政府拒絕免除對印度鋼鋁商品加徵關稅稅率，故印度官方決議對美國實施報復性關稅。

為了減少美印間更多貿易逆差，美國總統川普宣布自 6 月 5 日起，終止給予印度的關稅優惠，將印度從「普遍性優惠關稅制度 」(普惠制；GSP) 夥伴名單中除名，結束了印度特定產品「免稅」輸美的優惠貿易待遇。

印度政府對美方此舉表示遺憾，並且誓言維護國家利益，而早前，外媒就傳出印度有意在 6 月 28 日和 29 日在日本 G20 峰會期間，其總理莫迪與美國政府川普會面前徵收更高的關稅。