福斯分手Aurora 與福特深化合作 將共同發展自駕車技術

德國福斯汽車 (Volkswagen AG)(VOW-GR) 才剛決定結束與矽谷自駕車新創公司 Aurora 的合作，旋即決定將與美國福特汽車 (Ford Motor Co.)(F-US) 旗下的 Argo AI 公司達成合作協議，發展電動車和無人自駕車技術。

彭博社報導，在周四 (13 日) 的福斯高層會議中，執行長 Herbert Diess 將此消息披露。同時，他也勉勵公司高階經理人加快腳步，讓這家全球最大的汽車製造商能夠更靈活應對汽車產業的改變。

中國是福斯汽車最大的市場，但近年排放標準日趨嚴格，再加上貿易爭端紛擾，使福斯在中國的銷售額出現下滑。為了適應產業巨變，福斯擬定了一些計畫，包括與其他公司合作發展技術，以及把旗下重型卡車部門 Traton SE 公開上市等。

福斯希望能夠透過上述兩個計畫來提升公司價值，在汽車產業整合潮流中，福斯需要一些力量來推動併購，也需要合作的籌碼。

在發展自駕車技術上，福斯原本選擇的合作夥伴是矽谷新創企業 Aurora，雙方也已經合作 1 年時間。但知情人士表示，在測試行駛後，福斯不願與 Aurora 續約，並在今年稍早結束了合作中的一些專案。

而周一 (10 日) 也傳出 Aurora 琵琶別抱的消息。背後有富爸爸亞馬遜支撐的 Aurora，將與飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler) 合作生產自駕休旅車；此外，Aurora 也與韓國現代汽車、中國拜騰汽車有所合作。

市場人士分析，福斯與 Aurora 分道揚鑣，可能是與自駕系統的獨立性有關。Aurora 希望成為自駕車的業界標準，福斯若採用 Aurora 的系統，固然可以讓產品更快上路，但也缺少了客製的彈性。

況且福斯與福特在今年年初就已宣布，在開發電動車方面進行合作，現在福斯進一步與老朋友合作開發自駕車，似乎也很順理成章。

福斯於歐股早盤上漲 0.41%，報每股 145.95 歐元。福特則於昨日美股收盤下跌 0.71%，報每股 9.85 美元。

福斯今年以來股價走勢 (圖: Bloomberg)