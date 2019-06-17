【鐘國忠專欄】哪些公司可以參加除權息

(一) 台股量急縮 操作難度增加

台股先前因墨西哥關稅問題走弱，但又因美國表示，已就移民問題與墨西哥達成協議，將無限期暫停原預定加徵關稅的措施，指數又跌深反彈，台股走勢也從本波高點 11097 點修正到 10227 點後反彈至 6/11 高點 10637 點，接近大波段反彈一半 10662 點位置，看樣子看似鬧劇的貿易戰，整體發展又回原點，因此指數反彈一半到季線看起來也合理，由於 6 月底重頭大戲 G20 將到來，先前二國領袖每當遇到重要會面前，市場總會先觀望一下，因此台股近期成交量出現急速萎縮，其中上櫃指數更明顯，可預期的是，在 6 月底前，個股操作難度將會再提高，尋股方向判斷很重要！上次所提的二大類股「水泥股」與「運動風」都在 6 月上旬走出創高走勢，也再度說明，在大盤盤整中，仍有個股會較大盤強勢而創高。

(二) 可留意除息的五大類型

即然如此，目前操作上就得因環境改變而調整，此時一種作法就是原股先逢高等拉回低接，另一個就是留意除權息行情到來。

由於台灣最大市值公司台積電將在 6/24 除息配息 8.00 元，同時台塑集團的台塑化 (6/20)、台化(6/26)、台塑(7/2) 與南亞 (7/3) 等公司也相繼除息，因為都是市值較大的公司，除息也正式揭開今年台股除權息行情，投資人除觀察除息造成大盤指數蒸發的短線影響，也可留意各公司填息狀況，這將影響投資人對其他公司的除權息意願，在將進入下半年的除權息熱門時段之際，哪些公司可以參加除權息？以下將分五大類分享:

1. 長期獲利成長公司：對一家長期獲利成長公司，獲利都在成長，則每次大盤拉回時就是撿便宜的時刻，或許買進點不會是最低價，但長期持有，仍有可獲利的機會，尤其是現在將要除權息的時刻！

2. 台灣產業重要指標公司：台灣重要指標公司只要不出現虧損，因長期在台灣產業占有一席之地，表示技術有其競爭力，如果是產業龍頭公司，更值得關注。

3. 長期高股息殖利率公司：由於是長期高股息殖利率公司，表示公司長期配息政策不錯，這類型的公司只要注意二點，一、跟銀行定存比較；二、公司股息殖利率水準是否已因股價上漲而導致買股誘因降低。由於全球降息聲再起，因此只要注意後者，當大盤拉回時，若股價也拉回，又是一個不錯的佈局時機。

4. 民生用品獲利穩健公司：這類型得長期持才易見到明顯獲利，因為民生用品本來就不是暴利事業，但民眾長期需要，只要公司穩健獲利，就不用在乎大盤漲跌，這類型公司常可在食品或者化學股中找到。

5. 指數或類股 ETF：對於一些資金不夠多的民眾，因無法買較多個股而作到投資分散，此時人氣最淡時，可利用較低價分批買進一些指數或類股 ETF，獲利機會很大，因為大盤已經拉回時刻，且又分散買進，獲利機會相對較高。

當大盤又來到人氣最淡時，投資人看到的是危機？還是機會？