【馮冠華專欄】走勢上，港股仍似易跌難升

6 月 18 日推介 - 中國神華（1088）

1）上日港股市況總結：恆指週一終止三連跌，指數在高開 134 點後曾上升達 385 點，高見 27503 點；但升幅及後續漸收窄，最終報收 27227 點，上升 109 點。成交金額 669 億，按日下跌 22%。港股通南下總成交額按日再下跌約 13% 至 64 億，流向仍是淨流入，金額約 16 億。滬深股通北上又轉為淨流入，但金額只有約人民幣 5 億。藍籌 26 升 19 跌 5 持平。



板塊方面，本地地產、內銀及醫藥股表現較好而已。做空方面，佔大市成交回升至 15.4%。牛熊證街貨最新比例為 47:53，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例是 46:54，重貨區方面，熊證上移至 27900-27949，牛證也上移到 26800-26849。恆指期貨收報 27158 點，上升 11 點，低水 69 點。港股 ADR 下跌 57 點，相等於恆指 27169 點。

簡評：港股昨天早盤出乎意外的強勁，筆者覺得可能只是平空或屠熊盤帶動；畢竟週日的遊行，總算沒有演變成另一場混亂。（執筆時又有示威者再霸佔道路，政府也宣布今天行政會議將休會，見點 2）指數衝高回落並以全日最低位收市，再加上成交量低迷及做空比率回升，走勢上仍似易跌難升。在美聯儲局議息前夕，以及下星期重量級 G20 峰會的不明朗下，投資者選擇作壁上觀也絕對合理。

昨天較強的板塊，本地地產股應得益於逃犯條例的暫緩；但事件會否引發大規模走資潮，仍是最值得關注的。但由於低息環境已成常態，筆者覺得本地地產股的風險回報仍然是正面。內銀股是近日南下資金的目標，這或許和配息有關；例如工商銀行（1398）的除淨日是在 6 月 25 日、建行（939）則在 7 月 2 日。板塊短期的防守性應不俗。同樣是高配息的中國神華（1088），其除淨日為 6 月 27 日，昨天港股通淨流入此股更高達 1.8 億港元，佔全日總成交約 30%，可留意。至於醫藥股，昨天主要受 A 股同業帶動而已。

2）香港特區政府昨晚 10 時 41 分宣佈，原定今天舉行的行政會議將休會。表示由於現時通往行政長官辦公室及政府總部附近的車輛通道仍被阻塞，行政長官會見傳媒的安排將會稍後公布。（經濟日報）

3）中共總書記、國家主席習近平確定本周四及五，對北韓展開國事訪問。這是他 2013 年履任中國元首後，首度出訪平壤。分析指，由於時值 G20「習特會」可能舉行前夕，習此行客觀上產生展示對朝鮮半島問題影響力、增加對美談判籌碼的效用。（經濟日報）

4）美股上日市況總結：美股三大指數週一上升，當中道指上升 23 點或 0.09%，標指和納指則分別上升 0.09% 及 0.62%。十年期債息最新報 2.091%，美滙指數約持平在 97.53，紐約期油最新報 51.94 美元。

5）個股訊息：據銷售文件披露，信義玻璃（868）以每股 3.74 元至 3.88 元，配售信義光能（968）3.14 億股，涉資 11.74 億至 12.18 億元。若反應理想，有權加碼 1 億股，涉及 3.74 億至 3.88 億元。每股作價較今日收市價 4.13 元，折讓 6.05% 至 9.44%。（信報）

小米（1810）再斥 2499.8 萬回購 260.6 萬股股份，每股價格介乎每股 9.57 元至 9.6 元。（蘋果日報）

6）新股訊息：中國旅遊產品及服務提供商飛揚國際（1901）今天起招股，每股招股價介乎 1 元至 1.1 元，一手 2000 股，股份預期 6 月 28 日掛牌。（信報）

熔模鑄造製造商鷹普精密（1286）今天招股，每股招股價介乎 2.8 元至 3.3 元，每手 1,000 股，預計本月 28 日主板掛牌。（蘋果日報）

嘉宏教育（1935）今天掛牌，暗盤收報 1.45 元，較招股價 1.5 元，下跌 3.33%。（信報）

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