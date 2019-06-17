

◆盤勢分析

1. 受貿易戰影響，博通下修全年營收財測，使得上週五美股晶片股再度遭受壓力，美股四大指數同步收低，跌幅介於 0.07%~2.61%。其中以費半指數下跌 2.61% 跌幅最大，另外台積電 ADR 重挫 4.08%，預期對於今日 2330 台積電開盤股價會再度承壓。

2. 博通的盤後利空使得台股上周五並未因美股走高而轉強，台股上周五開平走低，2330 台積電及 IC 設計龍頭 2454 聯發科走弱拖累大盤指數一路盤跌，加權指數收盤守穩 10 日線，成交量也再度萎縮，終場指數下跌 36.34 點，跌幅 0.34%，收在 10,524.67 點，成交金額為 843.16 億元。三大法人合計賣超 26.26 億元：外資賣超 31.77 億元、投信買超 0.82 億元、自營商買超 4.69 億元。

3. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量萎縮至 900 億之下，後勢上攻要放大至 1,000 億之上才有利多方轉強。

(2) 均線：下檔支撐為年線 (約 10,400 點附近)，上檔壓力為季線 (約 10,670 點附近)。

(3) 技術指標：日 KD 高檔死亡交叉，提防短線回測年線支撐。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 6/10 向上跳空缺口。

4. 櫃買指數跌幅 0.54%，收在 134.03 點，KD 開口閉合，短線支撐為 132 點附近，壓力為 136 點附近。

5. 觀盤重點：台股上週五雖守穩 10 日線，但成交量大幅萎縮至 900 億之下，創下農曆開紅盤以來的新低量，因上周五美股半導體利空，今日若因利空連動下跌必須要再量縮千萬不宜出現帶量下殺，若是能出現利空不跌轉強，則成交量必須要溫和放大配合才有利多方轉強。由於本周有 FOMC 會議結果及下周 G20 會議等重大變數，市場呈現觀望氣氛濃厚，追價意願較薄弱，預期短線上指數空間在年線及季線作區間震盪機會較大。選股方向可留意 IC 設計、遊戲、營建、食品、運動休閒、水泥、高殖利率股等。

6. 本周將進入「超級央行周」，美、歐、日、英等已開發國家，及台灣、巴西、印尼、菲律賓等新興經濟體央行均將召開會議。金融市場雖預期各國央行還不會立即降息，但普遍認為全球利率已攀峰，即將迎來一段新的貨幣政策寬鬆期。

7. 中央銀行將於 20 日（周四）召開第 2 季理監事會議，市場預期，貼放利率將「連 12 凍」、重貼現率維持 1.375% 不變；對央行總裁楊金龍會後談話，市場聚焦三大面向，包括：美中貿易戰若持續擴大，對台灣經濟衝擊；其次，美國聯準會很可能下半年降息，台灣是否有可能跟進調降利率；第三，短期利率自 5 月底不斷飆高，關鍵主因為何。

8.2330 台積電衝刺 5 奈米，已要求設備供應商今年 10 月以前將產能布建到位，預計明年首季量產，蘋果將是第一個導入量產的客戶。2330 台積電確定會是全球第一個提供 5 奈米量產服務的晶圓代工廠，並再度完封三星，獨攬蘋果新世代處理器大單。

