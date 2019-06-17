台股盤中─台積電壓盤 量縮先看個股快速輪動 黑翻紅站穩10500點

美股上周五走弱，尤其台積電 ADR 跌幅超過 4%，令盤勢偏空氣氛濃厚，不過，隨著日韓股相對淡定，台股加權指數今 (17) 日開盤跌點不大，以下跌近 36 點開出後，雖一度跌 50 點，隨後緩步收斂跌勢，盤中更翻紅漲逾 30 點，站穩 10500 點關卡上，但成交值仍縮至不到 900 億元。

台積電早盤一度跌逾 2%，盤中跌幅收斂至不到 1%，而在扣除台積電後，大盤其實漲點可達 50 點。

而權值股中，除了台積電外，以上海商銀跌幅較重逼近 3%，可成、日月光投控跌、聯發科、台化、遠傳和統一等也略遭壓在平盤下。

大多數權值股盤中穩住漲勢，大立光、台達電漲逾 2%，台泥、中租 - KY、鴻海、國巨和寶成均漲 1% 左右，華碩、台塑化、元大金、統一超、正新、富邦金、兆豐金、國泰金等均維持紅盤表現，為大盤提供支撐力。

由於漢磊表示，即便美中貿易戰混沌，但中國政府對 5G 技術發展態度積極，預期 5G 基地台市場不會受到影響，而在成功打入華為 5G 基地台供應鏈後，下半年訂單看起來還是相當強勁。

矽晶圓相關廠商再度轉強，漢磊、嘉晶攻上漲停板，尚志、合晶漲幅在半根停板左右，環球晶也漲逾 1.5%。

而電腦板卡相關業者有部分買盤進場，撼訊、映泰漲逾 4%，青雲漲 3%，麗臺漲超過 2%，精英、技嘉和微星均穩在紅盤上。

印刷電路板族群也再度轉強，南電漲近 4%，欣興反彈逾 2.5%，景碩漲 2%。

法人指出，上方季線反壓重，仍有待時間消化賣壓，而近期多家半導體大廠陸續下修全年財測展望，而今日起美國又將針對 3000 億課稅清單召開公聽會，再加上美中相互放話不利 G20 川習會，即便個股反彈，也不能太樂觀，目前仍處在個股快速輪動的格局。