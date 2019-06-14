三大法人賣超26億元 富邦VIX遭外資連7賣 避險資金消退

台股今 (14) 日在台積電領跌下，電子權值股多表現弱勢，加上股王大立光盤中紅翻黑，指數終場下跌 36.34 點，收在 10524.67 點，成交量縮至 839.86 億元。三大法人方面，外資及陸資賣超 31.77 億元，投信買超 0.82 億元，自營商買超 4.69 億元，共賣超 26.26 億元，其中，富邦 VIX 已遭外資連 7 賣，顯示外資避險資金持續消退，正向看待後市。

台指期部分，外資減持多單 298 口，多單未平倉口數降至 41161 口；投信增持多單 1122 口，空單未平倉口數降至 28062 口；自營商增持空單 690 口，空單未平倉口數增至 1072 口。

今日獲外資買超上萬張的個股僅中信金、聯電，獲外資買超上千張的電子股則有海、瀚宇博、佳世達、和鑫、可成、德律、仁寶、威盛、TPK-KY，傳產股包括國喬、亞泥、中鋼、大成鋼、味全、台泥、冠德、台灣高鐵、陽明、百和，金融股則為台新金、第一金、合庫金。

外資買超第 1 名為中信金、買超 21762 張，第 2 名元大 S&P 原油正 2、買超 15456 張，第 3 名聯電、買超 11061 張，第 4 名鴻海、買超 6474 張，第 5 名台新金、買超 3419 張，第 6 名富邦上証正 2、買超 3183 張，第 7 名國喬、買超 3033 張，第 8 名富邦上証反 1、買超 2759 張，第 9 名瀚宇博、買超 2611 張，第 10 名佳世達、買超 2514 張。

外資賣超第 1 名富邦 VIX、賣超 17673 張，第 2 名群創、賣超 16033 張，第 3 名友達、賣超 13351 張，第 4 名台積電、賣超 12078 張，第 5 名開發金、賣超 6315 張，第 6 名華新、賣超 6214 張，第 7 名華通、賣超 4855 張，第 8 名玉山金、賣超 4666 張，第 9 名國泰金、賣超 4192 張，第 10 名長榮航、賣超 4092 張。

投信買超第 1 名元大高股息、買超 3188 張，第 2 名味全、買超 1470 張，第 3 名美時、買超 1154 張，第 4 名元大台灣 50 、買超 1150 張，第 5 名良維、買超 1014 張；投信賣超第 1 名欣興、賣超 2106 張，第 2 名兆豐金、賣超 1280 張，第 3 名微星、賣超 774 張，第 4 名台苯、賣超 717 張，第 5 名京元電子、賣超 571 張。

自營商買超第 1 名元大滬深 300 正 2、買超 11981 張，第 2 名元大台灣 50 反 1、買超 3836 張，第 3 名台積電、買超 2436 張，第 4 名南亞、買超 2152 張，第 5 名鴻海、買超 1647 張；自營商賣超第 1 名富邦 VIX 、賣超 32690 張，第 2 名元大高股息、賣超 4421 張，第 3 名元大 S&P 原油正 2、賣超 3078 張，第 4 名兆豐金、賣超 2813 張，第 5 名元大 S&P 石油、賣超 2646 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，近 2 日台股回檔較明顯，量能持續萎縮，但從國際股市與台股來看，均維持拉回量縮，價量維持正向格局，顯示近 2 日大盤雖拉回，但反彈格局還未完全遭到破壞，下周上旬或許稍有回檔壓力，但拉回整理過後，下半周仍有反彈機會。