美國經濟若突然衰退 美股恐大跌三成

一股不安的氣氛正在股市盪漾。

香港出現了混亂景象，警察朝向反送中抗議群眾發射催淚瓦斯。恆生指數重挫，黃金，債券與日元則因避險買盤進場，價格上漲。

華爾街亦受到壓力，川普總統週二發表談話，削減了對中國貿易協定的樂觀氣氛。

牛津經濟公司週三發布了經濟展望季報，內容指出，全球經濟看來已小幅轉弱，但並未出現警訊。預期全球經濟今年將成長 2.7%，2020 年還會小幅上升。

但該報告也提出了兩種最壞的可能情況。第一，由於公司獲利不佳，企業與投資人信心受創，美國經濟自今年第三季開始，恐大幅下滑，而後落入衰退。如此情況可能促使 S&P 500 指數於第三季大跌 30%。該公司分析師說：「一年內，美國經濟可能落入衰退，Fed 將會積極降息，避免讓衝擊擴大。」

另一種情況則是貿易戰升高的衝擊。美國對自中國與墨西哥進口商品課徵 25% 關稅，對歐洲商品課徵 10% 關稅，還對非北美汽車課徵 25% 關稅。牛津經濟公司說，在這些關稅的衝擊下，預期到 2019 年底，美國股市可能下跌 15%。

但情況也可能轉為樂觀。該公司分析師預期中國可能推出進一步振興措施，貿易緊張可能減緩，央行也可能採取支撑經濟的政策，屆時全球投資人氣氛將大幅改善，這些情況將意味，2020 年第一季，經濟成長將達偏高的個位數百分比。