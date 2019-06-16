〈觀察〉記憶體產業Q2可望為需求落底期 Q3市況回穩迎旺季

記憶體產業去年下半年歷經產業景氣調整，不過，在市場庫存逐步調節後，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 等記憶體廠均認為，需求已走出谷底，最壞情況已過，第 3 季市況將轉佳；國際半導體產業協會 (SEMI) 也認為，下半年記憶體資本支出可望回穩，市場均看好，記憶體產業市況可望於第 2 季築底，下半年起走穩。

DRAM 產業去年第 4 季出現市況反轉，今年第一、二季價格持續下跌，但南亞科總經理李培瑛表示，第 2 季需求已有所成長，市況較第 1 季好轉。從南亞科第 2 季營收表現來看，4 月營收達 41.11 億元，月增逾 1 成，雖然 DRAM 價格持續走跌，但在市況好轉之下，5 月營收更達到 42.44 億元，較 4 月小幅增加 3.24%，為近 4 個月高點，顯示出貨增溫，需求已逐步走出谷底。

李培瑛並看好，第 3 季適逢各應用市場旺季來臨，英特爾 CPU 供應量也會增加，加上伺服器需求提升，預估市況將逐步平穩，第 3 季市況將再優於第 2 季。

除南亞科外，華邦電董事長焦佑鈞也說，去年第 4 季到今年第 1 季市況很差，今年首季平均稼動率低於 80%，目前已回升至約 85%。他認為，下半年市況會較為改善，雖不太可能回到如 2016、2017、2018 年一般市況，但也不會再有大事發生，最糟的時間、情況已過去。總經理詹東義也指出，通路庫存很健康，客戶需求顆數也在增加。

此外，國際半導體產業協會 (SEMI) 最新公布的全球晶圓廠預測報告中也預期，今年上半年記憶體支出將減少 48%，但下半年支出可望回穩，明年則將強勁復甦 45%，惟相關投資仍將遠低於 2017、2018 年水準。