〈油輪遇襲〉事件的另層意義：為亞洲各國敲醒喪鐘

本周油輪在阿曼灣遭受攻擊事件，這已是一個月內，霍爾木茲海峽出現第二次的油輪遇襲。這場襲擊事件，不僅提高了美伊緊張的關係，更為仰賴石油進口的亞洲各國，敲醒了喪鐘。

對於亞洲各國來說，霍爾木茲海峽是至關重要的經濟樞紐，因為亞洲是世界上進口原油最多的區域。日本進口來自中東的原油高達 80%，印尼即便生產原油，也成為了原油淨進口國。

對日本而言，霍爾木茲海峽的地位以往更加重要。在 1973 年石油危機時，日本對可能失去中東原油相當憂慮，因而制定能源政策，轉向替代能源與節約。

然而，2011 年爆發的福島核電廠事件，讓情況變嚴峻。核電廠運轉不足，日本逐漸轉為火力發電，高達 90% 日本的電力都由火力發電供應，這使得石化燃料的使用暴增。

這項轉折，使日本更加倚賴霍爾木茲海峽作為供應通道。2017 年日本進口來自中東的原油攀高至 87%，反而比 1973 年石油危機當時的 78%，增幅逼近 1 成。

若伊朗封閉了霍爾木茲海峽，將會帶來更大打擊，從中東出口的石油與天然氣可能被切斷，將衝擊日本電力供應，並且大幅影響製造業生產。

除了日本，中國也充滿危機意識。此前龐大規模的「一帶一路」政策，主要就是在確保石油供應路線的安全，避免經濟成長動能遭遇風險。

泰國亦密切關注中東的發展情勢。同時，泰國當局也正監控原油庫存數量，確保泰國的國家石油公司 (PTT) 有足夠的庫存，防止任何中東供油中斷帶來危機的可能。

印尼也正努力推動縮減石油進口的計畫。由於印尼盾大貶，加上經常帳赤字的不斷擴大，政府計畫提高國內生產的棕欖油做加工利用。

短期上，美國原油產出的提高，有助於抑制油價大幅波動的風險，但長遠來看，中東能源供應的前景不明，將使日本等亞洲國家續處於風險之中。

這項疑慮，也可能促使本周在日本舉辦的 G20 高峰會上，就能源安全問題進行討論。日本安倍晉三過去曾強調，日本將密切與國際合作，努力維持中東地區的和平與穩定。