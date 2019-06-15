最快 7 月 2 日關稅大砲就緒！剩餘中輸美商品公聽會下週一登場

美國貿易代表辦公室 (USTR) 週五 (14 日) 發布聲明，下週一 (17 日) 將啟動為期七天的「剩餘未稅的 3000 億美元中輸美商品」聽證會聽取美國零售商、製造商和其他企業的相關證詞。

根據美國貿易代表辦公室 (USTR) 週五 (14 日) 的聲明推斷，下週一開始為期七天聽證會後將於 6 月 25 日結束，之後還有為期七天的最後反駁評論期，這意味著最快 7 月 2 日之後，美國總統川普才能將新一輪關稅大砲準備就緒。

美國貿易代表辦公室 (USTR) 聲明中表示，剩餘 3000 億美元中輸美商品的關稅聽證會，是對中國技術轉讓、智慧財產權與創新相關的不公平貿易行為的進一步回應。

美國貿易代表署 (USTR) 上月 13 日公告，列出剩餘價值 3000 億美元中輸美商品清單，總計 3805 個品項，內容不包括稀土、藥品與特定醫療商品。

G20 川習會目前仍尚未有正式籌備的消息 (圖片：AFP)

日本 G20 峰會倒數僅剩兩週左右的時間，外界都在引頸期盼 G20 川習會後能舒緩美中兩國目前的緊張局勢，但川習會目前仍尚未有正式籌備的消息。

白宮經濟顧問週四暗示，如果北京拒絕 (川習會) 邀請，將會面臨可能的加徵關稅後果。美國總統川普週四 (14 日) 卻已淡化對 G20 川習會的期待，稱習是否赴約 G20 川習會已無關緊要，兩國遲早要達成貿易協議。

美國總統川普 5 月初警告中國，剩餘未稅的 3000 億美元中國進口商品也岌岌可危，將「很快地」祭出最高 25% 關稅稅率。