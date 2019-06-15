最快 7 月 2 日關稅大砲就緒！剩餘中輸美商品公聽會下週一登場

美國貿易代表辦公室 (USTR) 週五 (14 日) 發布聲明，下週一 (17 日) 將啟動為期七天的「剩餘未稅的 3000 億美元中輸美商品」聽證會聽取美國零售商、製造商和其他企業的相關證詞。
根據美國貿易代表辦公室 (USTR) 週五 (14 日) 的聲明推斷，下週一開始為期七天聽證會後將於 6 月 25 日結束，之後還有為期七天的最後反駁評論期，這意味著最快 7 月 2 日之後，美國總統川普才能將新一輪關稅大砲準備就緒。
美國貿易代表辦公室 (USTR) 聲明中表示，剩餘 3000 億美元中輸美商品的關稅聽證會，是對中國技術轉讓、智慧財產權與創新相關的不公平貿易行為的進一步回應。
美國貿易代表署 (USTR) 上月 13 日公告，列出剩餘價值 3000 億美元中輸美商品清單，總計 3805 個品項，內容不包括稀土、藥品與特定醫療商品。
日本 G20 峰會倒數僅剩兩週左右的時間，外界都在引頸期盼 G20 川習會後能舒緩美中兩國目前的緊張局勢，但川習會目前仍尚未有正式籌備的消息。
白宮經濟顧問週四暗示，如果北京拒絕 (川習會) 邀請，將會面臨可能的加徵關稅後果。美國總統川普週四 (14 日) 卻已淡化對 G20 川習會的期待，稱習是否赴約 G20 川習會已無關緊要，兩國遲早要達成貿易協議。
美國總統川普 5 月初警告中國，剩餘未稅的 3000 億美元中國進口商品也岌岌可危，將「很快地」祭出最高 25% 關稅稅率。