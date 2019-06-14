〈油輪遇襲〉中油初估損失800萬元 僅影響2天存量 下周汽柴油小幅調升

阿曼灣傳出兩艘油輪疑似遭到攻擊而受損，其中一艘是中油租船。對此，中油今 (14) 日表示，目前國內汽油還有 75 天庫存，石化原料有 45 天存量，船上載運 7.5 萬噸輕油製成汽油約 2 天存量，因有全額保險和兵險，初估損失約新台幣 800 萬元；至於下周汽、柴油，預計每公升約各調漲 0.2 元與 0.1 元。

中油副總邱家守澄清指出，船隻沉沒是誤傳，但確實有火燒，目前仍在處理後續，此為單一事故，對整體供油影響甚微。

至於是否影響國內油價，邱家守回應，並不會產生長期影響，下周汽、柴油零售價格，每公升約各調漲 0.2 元、 0.1 元，是依據油價公式計算，並非受到波灣緊張局勢影響所致。

中油預估，採購是採 CFR(運貨在內的貿易條件) 模式，此次在運送途中遭意外，相關損失應可獲得全賠；詳細情形得等保險公司確定後才會知道。

中油指出，這艘載運 CFR 石油腦的貨油船，是由台灣中油供應商 Ocean Energy 承租，貨油輪船籍為馬紹爾群島，船員均非本國國籍，以 CFR 條件交貨，而台灣中油為貨油的貨主，原始貨源來自 ADNOC 公司， 6 月 11 日已在阿拉伯聯合大公國 Ruwais 港裝石油腦約 7.5 萬噸。

油輪遇襲引發運油、氣安全的關注，外界質疑是否可以繞道，邱家守指出，這艘油船並非台灣籍，因此評估攻擊非針對台灣，我國採購的液化天然氣、油等運輸船都會行經於此，難以繞道，但此事已引起國際關注，應會有所處理。