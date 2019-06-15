川普要求北京先讓步 北京要求美國先低頭

中國政府要讓全世界相信，解決中美貿易緊張的責任，係在美國一方。

由於協商依舊停頓，北京至今不願證實中國國家主席習近平是否會於本月底在日本舉行的 G20 高峰會上，與川普總統會晤。川普於週一威脅，若習近平不與會，美國將對更多中國商品加徵關稅。

中方代表週四說，他們認為習近平可能會參與 G20 高峰會。

但他們強調，為了達成貿易協定，美國必須同意某些條件。這些條件包括取消所有加徵關稅，遵守去年在阿根廷舉行的 G20 高峰會所同意的各項協議，及遵守中國認為公平的條件。

「中國的立場非常明確，是美國引發了貿易摩擦，」外貿協會主管 Liang Ming 說。「我認為中國的信心大於美國。在 G20 高峰會上，我們會進行磋商，但前題是美國要展現良好信譽。如果美國持續不信守承諾，那我們寧願不談。」

上個月，美國與中國的協商突然惡化。川普對 2000 億美元的中國商品加徵關稅，他的政府還將中國電信公司華為列入黑名單，實質切斷了該公司與美國供應商的業務往來。

Liang 說，中國學界認為，中國經濟可以承受貿易緊張拖延下去的壓力，他們認為貿易緊張是川普的總統競選的一項策略。

「我們也知道由 6 月 18 日開始，川普總統將展開新一輪的大選計畫，我們認為他也急於達成協定，」Liang 說。「如果綜觀全局，中國並不心急，因為時間站在我們這一邊。」