【華冠投顧】國巨，逼近短期小反壓區，攻擊發起雛形漸顯現！

川普表示，在六月底的 G20 峰會上希望與習近平會面，但至今中方仍無回應，雙方談判似乎已陷入僵局。試想若習近平依川普的威脅赴約，那豈不有『示弱』的嫌移。陷入進退兩難境地的他，最終或許會以不變，應萬變吧！川普一直都是一廂情願的，而中方也不輕易的讓步，因此，若寄望中美貿易問題要在短期之內，得出一個明確的結果，應該沒那麼容易。月底這項眾所矚目的焦點，又將上演什麼戲碼呢？大家就靜觀其變吧！

雖消息面仍呈現不確定氛圍，但可喜的是，道瓊指數依然維持多市架構；近一周以來依舊位居高位區整理，未來一周可觀測下方 25650-25433 支撐區間，或有回測再上攻之機。

另外，於 06/20 臺北時間淩晨 02：00，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈利率決議，續鎖定。

大盤今日續走升，依據 06/10 之述『依據型態將往上方初步目標 10722-10926 之區間，更上一層樓。』近日來到 10637 最高，已漸往該區間逼近。依據型態觀之，後市再度上攻進入該區間機率仍高。據 06/13 之述『未來幾日可注意下方支撐區 10510-10400 之區間。』今日最低來到 10517 已漸逼近此區。依目前型態觀之，後市出現『先壓再上』之機率提升。

我們持續關注的 2327 國巨，依據型態研判，上周二根的黑棒是最後的洗盤，近二日於低檔已初具發動之雛型。股價目前處於長期低位區，該股殖利率高達 18.3%，預期上方仍具寬廣空間，見下圖。

另外，2317 鴻海，該股目前於低位區起漲，依據型態，後市持續彈升機率仍高，見下圖。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

下圖為 06/13 之述

下圖為今日之最新變動與推演。

2317 鴻海：

下圖為 06/06 之述

下圖為今日之最新變動。

網友提問，希望了解『台灣 50』之後市推演。

台灣 50：

作者：華冠投顧 葉良超 分析師