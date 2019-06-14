【華冠投顧】多頭反擊步伐仍穩健 短期休息回氣再起行

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「外資賣超擴大但從大盤成交量與 "委賣張數" 同步萎縮來看，盤面整體賣壓並不算重，價量配合依舊穩健，唯一美中不足的是大盤日Ｋ棒原本的強勢慣性無法連貫，正常而言短線需要整理個幾天，藉此消化外資的賣壓」。

在國際股市漲跌互見背景下（美股漲、亞股跌），今日台股不出意外持續低量整理，終場大盤 - 36 點下探十日線，OTC 指數 - 0.4% 下探半年線。

這兩天大盤回檔的主因出在：(1) 外資大賣台積電並帶出電子股的賣壓（除大摩狂砍台積電目標價之外，拓墣產業研究院也預估今年全球晶圓代工業產值恐將衰退近 3%，為 10 年來首度負成長）；(2) 亞洲貨幣都在貶引發部分熱錢外逃。由於眾多不利因素齊聚，短線進行整理不出意外。

台股雖然面臨上列短線劣勢，但從幾個現象看得出多頭控盤仍相當穩健：(1) 成交量快速萎縮：顯示賣壓消化很快；(2) 關鍵支撐有守：大盤「頭肩底型態」、OTC 指數「Ｗ底型態」之頸線位置皆不破；(3) 期貨開始轉強：台指期與摩台期都不隨現貨破盤中低點，台指期甚至連昨天低點也沒破，四大期指價差同步好轉；(4) 金融股適時撐盤：上半週偏弱的金融股反而在電子股遇到利空時出面穩盤。

綜合上述，台股這邊整理期應不至於耗太久，況且上月中旬以來與外資對立的大咖才是真正的多方控盤者，在大咖成本空間還沒拉開的情況下，反彈波應不至於就此結束，月線～10466 區間當有強勁支撐。

＜操作策略＞

上週一 (6/3) 介紹的學員持股《(真相只有一個)3293 鈊象》，繼過去一週大漲 21% 後，今日沿續強勢格局逆勢收紅，昇楷已設定好 "觸及移動停利點" 或 "正乖離過大時" 先賺一趟，就看市場要讓咱們賺多少，學員安心等候獲利下車指令就好。

＜強勢股＞

強勢股方面，5G 概念股今日輪漲到光通訊次族群，《3234 光環》、《4979 華星光》先後亮燈漲停，帶動《8011 台通》、《3163 波若威》... 等放量拉抬；生技族群今日也有不錯表現，《6612 奈米醫材》、《4743 合一》、《1795 美時》、《4130 健亞》、《6535 順藥》... 皆有逆勢上攻走法。

利空不斷的被動元件族群，今日三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》反倒逆勢收紅，二線股亦有《2472 立隆電》、《6127 九豪》... 跟進，不過指標股之中只有《3026 禾伸堂》初具底部型態，在三巨頭同步築出底型前，仍先保守看待此一族群。

＜弱勢股＞

今日弱勢股中，半導體相關個股在《2330 台積電》領跌下紛紛走弱，包括《3661 世芯 - KY》、《5274 信驊》、《6510 精測》... 等；遇到利空的《3105 穩懋》也拖累《2455 全新》、《8086 弘捷科》走跌。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。