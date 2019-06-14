台灣去年對外淨資產續創新高衝上40兆元 全球排第5

台灣央行今 (14) 日公布 2018 年底國際投資部位，我國對外淨資產續增至 1 兆 2805 億美元 (約台幣 40.3 兆元)，較去年底增加 977.3 億美元，年增 8.3%，續創新高，也持續作為全球第 5 大淨債權國。

其中，至去年底我國對外資產總額達 2 兆 488 億美元，年增 641.8 億美元或 3.2%，央行官員解釋，主要是因保險公司對國外債券投資增加。

對外負債方面，去年底總額為 7683.7 億美元，年減 335.5 億美元或 4.2%，則是因外資減持國內股票以及其所持股票價格下跌。

央行官員也再次說明，通常經常帳順差，會累積較大的國際投資部位。

就去年底全球國際投資部位淨資產排名來看，均無變化，前 4 名依序為日本 3 兆 1021 億美元、德國 2 兆 3484 億美元、中國 2 兆 1301 億美元、香港 1 兆 2943 億美元，台灣也維持排名第 5。

而去年底全球國際投資部位淨負債前 3 名國家依序為美國為 - 9 兆 7171 億美元、西班牙 - 1 兆 669 億美元、澳大利亞 - 6886 億美元。

其中，美國淨負債較前一年度大增近 1.9 兆美元，央行官員解釋，主要是因過去一年國外資金持續匯入美國購買其股票和債券等。

國際投資部位表是記載一國中央銀行、銀行部門、政府部門和民間部門對外持有的金融資產與負債的存量統計。