〈華邦電股東會〉談華為事件 焦佑鈞：沒有美國技術含量 出貨不受影響

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長焦佑鈞表示，美中貿易戰並非單純貿易戰，而是全球經濟領導地位爭奪戰，雙方都在想辦法讓自己變更好，過程中也會帶來許多創新、機會與商機。華為事件方面，他則說，公司產品均在台灣設計、製造，沒有美國技術含量，不會受到什麼影響。

談及美中貿易戰，焦佑鈞認為，貿易戰並非單純為了貿易戰本身，而是爭奪全球的經濟領導地位，不會輕易結束，兩邊均會設法提升自己的能力，將負面狀態以正面狀態來看，大家都在努力向前行，美、中都在想辦法讓自己變更好，過程中也會帶來許多創新、機會與商機。

另一方面，焦佑鈞表示，貿易戰的關稅限制，促使製造業的轉移，台廠逐步轉移產能回台、東南亞或墨西哥，而去年第 4 季至今，處於貿易戰開打的調整初期，市場相當痛苦，出現停滯效應，但現在到越南投資的人非常多，且均在當地做建設，無論是今年下半年或明年發生，但長期來看，都將帶動新興市場經濟發展。

至於華為事件是否對華邦電有影響，焦佑鈞則說，「台積電沒有影響，我們就沒有影響」，台積電對華為的出貨，是透過各種系統嚴密檢視後，以符合法令的程序進行，華邦電情況與其相近，唯一不同的是，產品在台灣設計、製造，沒有美國技術含量，不會受到什麼影響。

針對合肥長鑫傳出首款自主設計 DRAM 將於年底部分量產，是否對公司營運造成影響，焦佑鈞表示，華邦電瞄準利基型產品，找到適合自己的小小市場努力耕耘，且市佔率非常小，但以中國廠商來說，挾著國家戰略資源，企圖心不會安於利基型市場，也不足以滿足國家戰略，雙方業務營運與策略方向不衝突。