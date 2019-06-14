〈華邦電股東會〉焦佑鈞：下半年市況將改善 最壞情況已過

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長焦佑鈞表示，今年看來是近 3 年來，記憶體產業市場最萎縮的一年，目前稼動率已由第 1 季的 80% 回升至 85%，下半年市況將較改善，最糟情況已過去；總經理詹東義也說，通路庫存趨健康，客戶需求顆數也有所增加。

焦佑鈞表示，大環境變動大，記憶體產業供過於求情況也結束，今年將是近 3 年來，整體記憶體產業市場最萎縮的一年，但公司對長期看法不悲觀，仍看好記憶體將維持成長，今年是過渡期，將照長期規劃，公司經營策略也不會改變，在此基礎下，今年會把該做的事完成。

焦佑鈞指出，去年第 4 季到今年第 1 季市況很差，並沒有要求工廠滿載生產，客戶若沒需求，設備就停下來，今年第 1 季平均稼動率低於 80%，目前已回升至約 85%。

展望下半年，焦佑鈞認為，市況都會較為改善，不太可能回到如 2016、2017、2018 年一般市況，但也不會再有大事發生，最糟的時間、情況已經過去。

詹東義則表示，目前看來，通路庫存很健康，客戶需求顆數也在增加、趨穩，但此現象也有可能是與客戶關係經營得好，但價格仍然續跌。

此外，華邦電南科 12 吋晶圓廠也照原訂計畫，於 2021 年量產，焦佑鈞表示，因市場需求不斷成長，2021 年量產是很適合的時間，剛好跟上公司新製程技術發展，詹東義表示，南科廠量產時程，適逢華邦電自行開發製程 20 奈米技術推進，當南科廠量產，代表華邦電 DRAM 技術也進入另一個里程碑。