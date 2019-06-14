〈富邦金股東會〉蔡明興：貿易戰不太妙 仍力拚連11年每股獲利王

富邦金控 (2881-TW) 今 (14) 日召開股東會，談到美中貿易戰，董事長蔡明興直言「不太妙」，他表示，今年市場變數與匯率波動都很大，要留意未來對全球貿易量的影響；至於今年富邦金是否有信心再蟬聯每股純益王，蔡明興表示，「必須要很努力，因為大家都做得很好。」

富邦金去 (2018) 年稅後純益達 477.3 億元，儘管比去年下滑 12%，但每股稅後純益還是達 4.52 元，連續第 10 年得到同業之冠；總資產亦創歷史新高，截至 2018 年底突破 7 兆元，達 7 兆 7151 億元。富邦金今天股東會通過發放普通股現金股利每股 2 元，合計將發出 204.7 億元。

至於特別股配息，蔡明興表示，當初金控成立時，公司章程寫得不夠清楚，因此會進行修正，「因為特別股本來就是每年領固定股息，還是希望能夠分配，因為要保障特別股股東。」得等到 8 月召集股東臨時會修改章程後才能定案。

此外，蔡明興表示，為因應集團後續發展，長期資金募集案將持續推行，不過總發行股數不超過 15 億股為上限，且由股東會授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形才去發行。

展望未來，蔡明興表示，今年市場變數很多，匯率波動也大，美中貿易戰目前看起來「不太妙」，目前沒看到很大的進展，對整個景氣都會有影響；今年最大風險還是美中貿易戰衍生的匯率與利率風險，但也有好消息，因台商大舉回流，增加台灣投資，台灣景氣可能會變好。

蔡明興進一步指出，據美國聯準會最新發布研究報告，美中貿易戰受惠者是越南、台灣與南韓，「所以一則以喜一則以憂，希望貿易戰不要擴大。」

對於匯率變動，蔡明興表示，富邦金有不同因應方式，包括：分散投資不同的幣別、減少美金投資比例、彈性調整避險的比重，今年 5 月表現還不錯，匯兌收益單月賺 80 餘億元，提存快 50 億元外匯準備金，讓外匯準備金大幅增加，對因應未來匯率變動非常有幫助。

至於今年富邦金是否有信心再蟬聯第 11 年的每股純益王，蔡明興表示，必須要很努力，因為大家都做得很好。