台股盤前—量能不足難見強彈力道 油輪遇襲事件觀察塑化股表現

阿曼灣發生油輪遇襲事件，美能源股走揚，美股周四漲逾百點，原油期貨也大漲逾 2%，塑化族群程今日盤面觀察焦點，不過就大盤來看，若成交量未見明顯回升，法人認為，短期依舊難有強勁的反彈力道。

2 艘油輪油輪在伊朗和荷莫斯海峽附近海域遇襲，由於全球消費量 5 分之 1 的石油運送都經過該地區，市場擔憂全球石油流動遭中斷，推升美能源股走揚，道瓊週四收漲 101.94 點、那指收漲 44.41 點、標普收漲 11.8 點、費半收漲 7.99 點。

油輪遇襲也推升原油期貨走揚，7 月交割的西德州原油期貨價格上漲 1.14 美元或 2.2%，每桶 52.28 美元；8 月交割的布蘭特原油期貨價格上漲 1.34 美元或 2.2%，每桶 61.3 美元。

2 艘遇襲郵輪當中，有 1 艘為中油所租用的油輪，船上運送 7.5 萬噸的石油腦全數遭毀，但中油強調但目前安全庫存無虞，不影響汽柴航燃等油品供應及石化產品供應。

而美國政府指責伊朗襲擊波斯灣入口附近的兩艘油輪，但遭伊朗否認，此事件也更加深美伊兩國的對立，市場擔憂遇襲事件提高美伊在海灣發生衝突的可能性。

華為遭美國圍堵，影響逐漸浮上檯面，華為表示，取消推出新款筆電，且若一直留在出口管制的黑名單之中，可能永遠不會推出這款新筆電。市場則認為，華為筆電市占率較低，對供應鏈的衝擊並不如手機、電信設備大。

美中貿易戰越打越烈，經濟部長沈榮津昨日與廣達董事長林百里、和碩董事長童子賢、神通總經理蘇亮、光寶科總執行長陳廣中、技嘉資深副總裁馬孟明均在經濟部會談。據了解，業者普遍希望將高階產線必須移回台灣，低階則是有秩序的遷往東南亞國家。

法人認為，美股雖然大漲逾百點，但後續地緣政治風險加劇，以及美中貿易協商依舊無進展，將使市場再度陷入保守觀望，且台股面臨量能不足、外資也尚未歸隊，反彈力道疲弱，預估指數短期內應會在季線及月線之間盤整。