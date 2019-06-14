

◆盤勢分析

1. 中東局勢緊張重燃油價漲勢、能源股順勢勁揚，迪士尼也帶頭領漲，週四美股上漲，漲幅介於 0.39 至 0.58％，美股四大指數短期反彈。受到美中貿易戰與華為禁令的影響，週四盤後博通宣布下修 2019 全年財測，拖累其盤後股價下跌 8%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為月線（約在 10,440 點）附近，壓力為季線（約在 10,670 點）附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 80，短線偏多但位處超買區提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 132 點附近，壓力為季線附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 80，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、PA、遊戲、金融、高爾夫球等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、系統整合、高殖利率、越概、生技、內需、自行車、高爾夫球相關等。

5. 美國海軍第五艦隊表示，有兩艘油輪在阿曼灣疑似因遭到攻擊而受損，此攻擊案導致波斯灣的地緣政治緊張局勢急遽升高，並引發供應疑慮，再加上石油輸出國組織（OPEC）下修石油展望預估，推升下半年延長減產的機率，激勵國際油價 13 日盤中大漲 4.5%，可留意週五塑化股的反應。

6. 台灣百和（9938）股東常會昨（13）日通過去年盈餘分配案，每股配發 2.6 元現金股利，董事長表示，配合客戶與訂單增加需求，集團將持續擴大越南及印尼的投資布局。百和前五月自結損益，累計營收淨額 67.74 億元、年增 37.2%，稅後淨利 7.71 億元，歸屬母公司稅後純益 6.9 億元、年增 18.3%，每股稅後純益 2.32 元，獲利創歷史同期新高。

7.3019 亞光表示，該公司開發的超微小鏡頭，即將於下半年開始小量出貨給大陸手機品牌廠，此外，亞光也和多家大陸一線手機品牌廠開發 6-8 倍的潛望式變焦鏡頭，可望在明年亮相，可望是亞光的手機鏡頭起飛年，P+G 有機會成為未來手機鏡頭的新主流。

