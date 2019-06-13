Cramer：蘋果股東怕川普 遠勝習近平

CNBC 財經節目名主持人 Jim Cramer 表示，中美貿易戰如火如荼之際，蘋果 (AAPL-US) 股東最怕的應該就是：川普總統下一步又想做什麼？

Cramer 週三表示，「我真的覺得，川普總統對蘋果的殺傷力，遠勝中國領導人習近平。」他指稱，對中國進口貨品加徵的關稅恐怕真的挫傷了蘋果。

自從上個月美國已經對價值 2000 億美元的中國貨品徵收懲罰性關稅之後，川普總統一直威脅要對另外價值 3000 億美元的中國貨品也加徵關稅，實際上就是美國剩餘進口的中國貨品全都加徵關稅。

週一川普又向媒體放話，倘若習近平不出席本月底的 G20 會議，他就會啟動這些關稅。

截至目前為止，蘋果自認躲開了中美貿易和經濟紛爭不斷升級所帶來的直接衝擊。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 本月稍早受訪時表示，「中國完全沒有衝著蘋果來，坦白說，我也不認為這事會發生。」但他承認，加徵的關稅越多最終還是會挫傷營收，只是他「不認為會發生這種情況。」

Cramer 週三鼓勵投資者不要拋售蘋果股票，但他也理解投資者本月會想趁有 10% 漲幅趕緊獲利了結，省得貿易戰一直陰魂不散般糾結著。

蘋果 6 月以來一路上漲

「我真的覺得你可以持股別賣，但我完全理解為什麼會有人說這一趟漲勢不錯。」

蘋果至週二股價連 6 日收高，週三小跌 0.32% 至 194.19 美元。截至週二，6 月以來 Nasdaq 漲幅近 5%、蘋果同期漲幅超過一倍。

蘋果和其他科技股普遍受到 5 月大跌影響，當月 Nasdaq 重挫 8.4%，為去年 12 月以來表現最糟糕的一個月。