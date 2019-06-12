如果川普持續把關稅做為政治工具 當心市場生變

根據高盛銀行執行長索羅門 (David Solomon) 指出，川普總統使用關稅做為政治工具，恐會對市場造成拖累。

「問題在於，川普過度使用關稅，」索羅門在接受 CNBC 訪問時說。「如果川普總統持續過度使用關稅，做為政治工具，毫無疑問將會對市場活動造成衝擊。」

索羅門同意川普的看法，中美兩國的基本觀點的確存在重大差異。但他說，他會更專注於解決較重要的貿易問題。

「我同意貿易赤字必須重新平衡，」索羅門說。「問題在於如何做，需時多久？我認為在貿易細節問題上，可以有所進展。」

這位高盛執行長還說，關稅會導致不確定性及混亂。貿易戰對風險性資產極為不利，對經濟也會構成壓力。

「我並不喜歡關稅造成的經濟代價，我認為對美國經濟與消費者都會造成經濟成本，」索羅門說。

川普於 5 月 30 日警告墨西哥，若不採取行動，阻止非法移民進入美國，將對所有墨西哥商品課徵 5% 關稅。上週五，川普總統取消了墨西哥關稅，並說美國與墨西哥已就移民問題，達成了協議。

但對中國的關稅依舊實施。5 月，川普對 2000 億中國商品加徵關稅，並威脅將對額外 3000 億美元中國商品亦加徵關稅。

川普週一告訴 CNBC 說，若習近平不參加本月稍後舉行的 G20 高峰會，美國將立即對中國商品加徵關稅。