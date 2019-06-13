何時對陸祭出剩餘商品關稅？ 川普指著頭說：在這裡

美國總統川普週三 (12 日) 表示，美方並沒有對中輸美商品徵收額外關稅的最後期限，接著他指著自己的頭：「最後期限在這裡，我們將會搞清楚。」

美國總統川普上週四 (6 日) 表示，他將於日本 G20 峰會與中國國家主席習近平會晤後，視情況決定是否對陸祭出更多關稅。

然而，美中貿易戰愈演愈烈，「川習會」的籌備工作據傳幾乎還沒開始，加深外界對 G20 川習會可能無法展開的預期。

但究竟對陸祭出剩餘商品關稅的最後期限為何？川普週三 (12 日) 給出最新答案：「不，我沒有截止日期。」

然後，川普指著自己的頭繼續說道：「我的截止日期就在這裡，我們將弄清楚截止日期，目前沒人能搞清楚。」川普也確實樂觀提到，他「感覺」美中雙方可以達成協議。

日本首次擔任東道國，將於 6 月 28、29 日兩日在大阪舉辦 G20 峰會，白宮代理參謀長 Mick Mulvaney 週二表示，美墨上週達成一項移民協議，促使川普對中國採取更強硬的立場。

Mick Mulvaney 悲觀預測就算川習在 G20 會面，兩國也不會在此期間達成最終協議。

川普週一 (10 日) 對中國領導人習近平施壓，川普稱：如果習近平不在日本 G20 峰會上與他會面，就可能對 3000 億美元中輸美商品徵收 25% 甚至是遠高於「25%」的關稅。

美國總統川普週二 (11 日) 再次表態，希望在本月晚些時候 G20 峰會上與習近平會面，他將親自與中國達成貿易協議，但除非北京恢復到今年早些時候談判的條款，否則他沒興趣。

川普解釋：「我們與中國達成了協議，然後他們反悔了。他們說不希望有四大點、五大項的，但是美中已有了協議，除非恢復那些條款，否則我沒有興趣。」