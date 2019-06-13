長虹天際520檔期看屋 500組創盛況

在合宜的氣候、完善的城市規劃以及機捷開通等建設下，林口新市鎮近年來吸引不少北市換屋客、菁英首購族，以營建股王長虹建設來說，於此推出的「長虹天際」建案，在房價合理修正後，520 檔期以來，創造來客 500 組的看屋記錄。

長虹天際標榜在公園第一排打造 CP 值最高的換屋宅，公設比僅 30%、每坪管理費 50 元。專案經理莊智捷表示，以公園第一排動輒破百坪以上的產品規劃，該案 70 坪、83 坪成功切入林口房市的真空帶，加上長虹建設『旗艦式』設計，給到最好的建材與規劃，因此創造出成屋公開前的看屋盛況。

他指出，「長虹天際」成屋後，目前成交均價約落在 34 萬元上下 ，520 檔期以來，來客數達 500 餘組，看屋客層包括在地自營商、桃機機師以及來自內湖、信義區的北客，甚至海歸的買盤。

莊智捷分析，以價格、地段可區分成三個區段，第一為機捷 A9 站周邊，訴求便利的商業機能與捷運交通優勢，包括三井 outlet、影城等設施，房價也最高，每坪約 40 萬元左右；其次為扶輪公園生活圈，公園第一排的建案如「中央公園」、「天圓地方」坪數幾乎破百坪以上，強調優質公園宅的生活環境與休閒機能，每坪房價 35 萬元以上。

第三為家樂福商圈周邊的文化三路、中山路一帶的生活圈。家樂福是林口新市鎮最早發展的量販店生活圈，早期遠雄在此造鎮成功後、帶動生活機能發展；而鄰近家樂福的富貴森林公園，則成為該區段的城市之肺。

莊智捷指出，富貴森林公園採十字型的綠意規劃、面積達 3000 坪以上，創造出既開放、又獨立的樹海景致，「公園由展悅、長虹、福樺 3 家建商認養，並定期舉辦植樹活動，共計有 599 戶居民參與，造就小區段獨特的生活景致。」他分析，家樂福生活圈新成屋房價落在 28 至 33 萬元，面對富貴森林公園的房價可達 36 萬元以上。

「長虹天際」延續長虹建設一貫的大基地開發特色，外觀由 P&T 操刀，社區面積 1870 坪，大廳在文化 3 路退縮 30 米，創造出 150 坪的開放廣場空間；1 樓挑高 6 米 8、大廳面寬 20 米，創造出氣派與藝術兼具的藝廊空間；再者，休閒設施豐富也是特色之一，包括面對公園的健身房、25 米游泳池、茶藝室、KTV、鋼琴室、棋藝館、lounge bar、撞球室、圖書館等多項設施，耗費 1 億元打造，不過公設比僅 30%、每坪管理費只要 50 元。

住宅分為 A、B 共 2 棟建築，全棟採用 SRC 鋼骨鋼筋混凝土結構、全棟置震設計，總計 284 戶，含 1 樓店面 6 戶。標準層單層 4 戶、格局為 70 坪與 83 坪，戶戶深窗、樑柱外露、雙面採光，每戶均為 3+1 房格局。每戶將餐廳置中，創造出室內無走道格局；戶戶有玄關、前後陽台，每戶餐廳均可分列輕食區與熱炒區，83 坪主臥有私人陽台。此外，各房之間採取輕質隔間牆，保留房間數變更之彈性。