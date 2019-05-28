華固商辦案夯國票金捧場 大直案完工將更名「國票金融大樓」

華固 (2548-TW) 在台北大直合建的大型商辦大樓，預計 2020 年完工，該案確定由國票金 (2889-TW) 與子公司國票證券、國票創投等，砸 56.7 億元買下全棟 9 個樓面，華固總經理洪嘉昇今 (28) 日指出，此大樓已正式更名為「國票金融大樓」。

華固目前正興建中的大直商辦大樓案，原案名為「亞太置地廣場」，預估在 2020 年完工，該建案是華固建設與地主合建，位於大直樂群三路與敬業二路口，為地上 17 樓、地下 5 層的建案，在原估 120 億元總銷中，華固分回約 80 億元，持有全案 66.67%。

國票金控集團則已買下此商辦大樓面積 5926.14 坪，及 216 個地下平面停車位，華固該案賣給國票金累計金額 56.7 億元，因此大樓已正式更名為「國票金融大樓」。

華固在大直的商辦大樓合建案已更名為「國票金融大樓」。

華固建設 2019 年在台北市商辦市場，鎖定內湖、大直及台北士林科投園區等地區，今年將有兩棟商辦大樓開工，預計採先建後售模式。

華固下半年將開工與建的商辦個案，包括內湖 5 期潭美的段辦公室案，基地面積為 962 坪，可銷售面積為 5000 坪；另有承德路 (北士科園區) 的商辦合建案，銷售面積 2500 坪。

此外，華固目前正興建中的大直商辦大樓案，已更名為「國票金融大樓」，預估在 2020 年完工銷售後認列收益，同時，在大台北地區科技廠辦及商辦需求火熱之下，華固已以 20.55 億元購入新北市原歌林新莊廠土地 (4100 坪)；洪嘉昇指出，預計於該地興建廠辦，預計 2020 年第 2 季動工。

華固建設購入歌林新莊廠土地興建廠辦，預計興建 12-15 樓的廠辦，將以邊建邊售方式銷售，預計總銷在 60 億元。