台灣金聯今年再釋52戶平價屋 台北市物件每坪不到40萬

台灣金聯連續 9 年推出平價屋抽籤專案活動，今年總共抽中 52 件平價屋，主要以雙北、桃園、高雄地區為主，其中台北市每坪單價平均不到 40 萬、新北市每坪單價平均 30 萬元，最低價位於雲林林內鄉大同路的透天厝，單價僅 416 萬，明 (12) 日起到 7 月 3 日起受理申購登記。

台灣金聯成立於 2001 年，是全國最大公股性質的資產管理公司，主要以處置各金融機構的不良債權與其衍生的不動產租售為主業，從 2011 年起辦理平價屋抽籤活動，標榜免過戶費、仲介費，售價比一般市售房屋來的便宜。

台灣金聯代理董事長郭文進表示，今年推出的平價屋共有 52 個物件，其中台北市共有 6 戶，平均每戶售價約 1650 萬元，新北市 10 戶，平均每戶售價 1132 萬元，其他縣市每戶售價平均約 419 萬。

台灣金聯公司表示，今年推出的 52 戶平價屋，包括新北市新店區的大樓華廈，鄰近碧潭風景區的高樓層物件，權狀 42.86 坪、總價 1758 萬元；另外，台北市中山北路七段的華厦、台北林森北路等物件，因位於市區鄰近捷運站，加上價格低於平均市價，是相對搶手的物件。

以新北市新店區的華廈大樓來說，鄰近碧潭風景區的高樓層物件，權狀 42.86 坪、總價 1758 萬元，

另外，位於高雄市旗山區大衛營山莊今年也有 7 件釋出，主要以高樓層的度假套房為主，每戶坪數約 18.95 坪、單戶總價 95 萬。