【豐銀投顧】持續看多 不要想空！

◆盤勢分析

今天全球最注目的焦點就在香港，所謂的「逃犯條例」進入二讀，最快下週四就要表決了。港股跳空開低，上百萬香港人上街頭，全世界都看到！以前的東方之珠台灣人人稱羨，更常見不少政客老是喜歡拿什麼「亞洲四小龍」來比較，在筆者看來都是一些愚民的話術。香港無論經濟成長率、人均所得，向來都贏過台灣。從來沒有什麼「台灣過去是亞洲四小龍之首」的事實！現在香港出了事，不禁讓人想起 1992 年美國的「香港關係法」，此法美國承認「香港獨立關稅區」，以及在「一國兩制」架構下，美國支持香港人民、民主、自治，並且保障香港既有的生活方式以做美國在香港的金融中心、自由貿易。而香港關係法的第 202 條，則賦予美國總統有權認定:「如果香港自治情況有所改變，和中國沒有明顯的差別的話，美國總統可以簽署行政命釘，終止香港關係法，取消其獨立關稅區的地位」。偏偏，川普就是一個很愛簽署行政命令的總統，因此日後香港的股市，很有可能隨時出現大起大落的情況。筆者認為，之後應該會有除了美國以外，舊香港統治者的英國，還有其他大國應該都會跳出來支持香港人民。

回頭看看台股，雖然美債的長、短利率倒掛的情況還在持續，但這並非決定股市多空的主要關鍵，他反映的只是經濟於不久的將來可能會陷入衰退的機率上升。當大家都覺得未來景氣不好時，聯準會自然會拿出該有的辦法因應。既然是可以防範的事情，就不會是突發性的利空。也許未來行情沒有大家想的那麼差也不一定，就如同 2018 年底，大家都認為 2019 年一定會不好操作，但今年一月到五月初，是不是紮紮實實的漲了一大段呢？目前的盤勢仍然找不到有什麼要做空的理由，未來指數筆者認為還有 200-300 點左右的空間，何必這麼早放棄並且看空呢？祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師