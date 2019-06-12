【華冠投顧】多頭反擊安全期至少到「這天」

遊戲股《3293 鈊象》四天 18% 5G 輪動 看好 "這檔" 接棒

＜大盤分析＞

昨日提到「台股目前價量配合健康... 在美股轉強、台股成交量也遠遠未達出貨標準情況下，短線即使有過關回測動作，反彈波也不會很快結束」。

在國際股市短線走軟背景下，今日大盤一度跟進回檔，不過多頭控盤者仍逆著國際盤拉尾 + 7 點，剛好收在開盤點之上，避免Ｋ棒形成「陰線孕育」組合，暗示了這個盤還是有人在照顧，OTC 指數 + 0.39% 則是連續第二天強於大盤。

今日盤勢條件其實對多方較為不利，一來是國際股市下跌，二來是金融股大跌，最後是週選擇權結算，上檔存在壓盤力道。然而劣勢之下多頭竟還拉尾收紅，顯示台股籌碼穩定，故維持「反彈波不會很快結束」看法。

現階段從現貨結構以及期貨籌碼來研判，「多頭安全期至少可延續到 6/19 台指結算日」，意思是「大盤會守在支撐（目前是月線～10466）之上 "非盤即漲"」。

＜操作策略＞

上週一 (6/3) 介紹的學員持股《(真相只有一個)3293 鈊象》，在 5 月營收創歷史新高帶動下，短短四天漲逾 18%，今日續創歷史新高 308.5，遊戲股即將迎來暑假旺季，學員安心等獲利下車指令就好。

上週贈送之【投資週報】鎖定了 3 大利基族群，第一個族群『運動大聯盟』裡頭鎖定的倒數第二檔《亞力山大》今日揭牌，詳情請看 "盤後影音"。

另【投資週報】鎖定的第二個族群～『散熱模組』，本週已成了多頭領頭羊，當中介紹的《3324 雙鴻》、《3338 泰碩》、《3653 健策》、《6230 超眾》檔檔皆出現強攻走勢。

除了『散熱模組』族群外，5G 概念股之中的 PCB、網通、光纖... 等次族群同樣具備輪動潛力，可擇機佈局，今日介紹一檔已經整理至末段的《十全十美》，詳情同樣請看 "盤後影音"。

＜強勢股＞

今日電子股仍為多方主流，5G 概念股如預期走輪彈模式，繼上半週的散熱模組、PCB 次族群陸續強攻後，今日輪到光纖族群主攻，包括《3234 光環》、《4979 華星光》、《3163 波若威》... 皆有半根停板漲勢，網通族群《2332 友訊》、《6245 立端》... 等也有不錯表現。

＜弱勢股＞

今日金融股成為盤面重災區，當中以《2884 玉山金》、《2845 遠東銀》、《5820 日盛金》... 等跌幅較為顯著。

利空不斷的被動元件族群當中，三巨頭目前僅有《3026 禾伸堂》打出底部型態，龍頭《2327 國巨》以及指標股《2492 華新科》的結構依然相當弱勢，需待三巨頭同步築出底型，整個族群才有較強的表現機會。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。