美債5月報酬率近8年最佳 三大基金高喊漲勢停不了

五月股市因受到貿易戰升溫等不確定因素影響，波動度升高；債市則在資金轉進下，五月總回報率達 2.35%，貝萊德、富國資產管理及 Sierra 投資管理等美國債券基金經理預期，在資金寬鬆的背景下，債市的漲勢將持續。

由於對貿易戰升級和全球經濟成長放緩的擔憂，投資人由股市轉向債市，尋求資金避風港，引發債券市場價格飆升，10 年期美債殖利率 (與債券價格反向連動) 從 5 月 2 日的高點 2.55% 附近跌到 2.10，使得持有債券的基金績效表現亮麗。

10 年期美債殖利率日 K 線圖。

據彭博的資料顯示，市值達 16 兆美元的美國債券市場，5 月總報酬率達 2.35%，是 2011 年 8 月以來單月表現最佳；長期國債報酬率更高達 6.7%，為 2015 年 1 月以來最佳表現。

歷經獲利滿滿的五月後，貝萊德、富國資產管理及 Sierra 投資管理公司的基金經理人表示，該基金購債的步伐並未停止，並預期聯準會今年將進一步降息，並在經濟放緩的情況下力求重振通膨。

富國資產管理高級基金經理 Margie Patel 指出，5 月債市報酬率之高，投資人三十年以來未曾見過，並預期債券殖利率將持續下滑，甚至下看 10 年期美債殖利率明年將來到 1.5%。

貝萊德美國多元定息收入主管 Bob Miller 預期，隨著全球經濟顯著放緩，聯淬會今年底前將降息 2 碼；看好美國 10 年期債券及投資級新興市場債券將維持良好表現。不過，他也表示，債市續漲將對不利於股市表現，債券長期反彈可能意味著股市的牛市結束。

Sierra 投資管理投資長 erri Spath 認為，中美兩國貿易爭端未平息，美股可能進一步下跌，吸引資金流入債市，致使殖利率走低。