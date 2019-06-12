〈可成股東會〉談美中貿易戰產能遷移 洪水樹：評估台、越等東南亞國家

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 今 (12) 日召開股東會，因應美中貿易戰的產能遷移，董事長洪水樹表示，產能配置牽涉到供應鏈的移動，不會單獨行動，若品牌客戶採取分散產能動作，可成就會跟著做，目前正評估包括台灣與越南等東南亞國家，預期今年內整個供應鏈會有較明顯的產能配置藍圖浮現。

洪水樹表示，供應鏈轉移牽涉的廠商很多，一定是按照品牌客戶規劃進行，公司也持續評估各個可能的地點。

洪水樹指出，台灣廠房雖仍有擴充空間，但目前台南 3 個廠房產能已不敷使用，且受限基層作業人員人力不足、加上勞動法規無法符合淡旺季人力需求差異大的產業，及缺乏可容納較大規模的建廠場地，若要做大型的建廠規劃，會尋求其他東南亞國家。

洪水樹強調，產能建置牽涉到供應鏈的移動，不會單獨行動，還是得視供應鏈狀態，品牌廠基於風險管理角度，歷經 1 年多以來大環境的不確定性，若採取分散動作，可成就會跟著做。

洪水樹認為，在此過程中，產能的閒置、過剩與遷移，都是階段性的動作，同時也會尋找其他新產品消化產能，但這都是一個時間過程。

可成去年資本支出約 110 億元，今年第 1 季僅約 16.8 億元，相較去年同期的 41.6 億元，大幅降低許多，洪水樹表示，若無產能遷移，今年資本支出將相對較少，但整體支出金額還需要數月時間才能確定。