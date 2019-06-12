〈緯創股東會〉組織調整新設副董職 將擴大布局印度內需市場

面對大環境變動，緯創 (3231-TW) 近期進行組織調整，今 (12) 日股東會及董事會通過新設副董事長一職，將由現任總經理黃泊漙兼任，董事長林憲銘會後表示，組織調整是因應未來的不確性，並培育下一代的領導階層，同時緯創將分散市場布局，看好印度內需成長動能，將持續投入建設，

面對美中貿易戰，林憲銘表示，雖然很多客戶還未受影響，但已積極備戰，緯創今年也進行組織調整，將劃分 3 個事業群，其中緯創科技及緯創智能，分別由林建勳及沈慶堯出任執行長一職，同時緯創今日股東會及董事會也通過新設副董事長，將由現任總經理黃泊漙兼任。

對於緯創全球布局，林憲銘表示，在印度的廠房是多功能的，目前有很多在地合作夥伴，預期 10 年內印度將是下個像中國一樣擁有龐大內需的市場，將持續瞄準內需市場，布局印度，

不過林憲銘進一步表示，現階段在印度申請設廠，比當年中國困難許多，當年去中國，政府提供一條龍服務誘因，1 周內手續就完成，但現階段印度手續、關卡複雜，最快也要至少 4 個月時間，整體效率較差。

林憲銘表示，緯創在全球皆有布局，戰線拉得很廣，旗下子公司啟碁 (6285-TW) 近期也布局越南廠區，關係企業緯穎 (6669-TW) 在南科也設有工廠，未來的目標是 ODM 相關業務直接面對客戶，但不會做品牌與客戶競爭。

媒體也詢問，是否將印度做為下一個外銷基地，林憲銘回應，當地政府鼓勵外商創造就業機會，但相對當年中國的投資環境，仍需多花時間與當地政府溝通，目前仍以內需為主，將持續擴產投資，他也舉例目前就有提供印度電信商，在 ATM 後面加裝訊號穩定源，以防民眾提款時連線中斷。