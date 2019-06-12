〈可成股東會〉Q3營運將跳升 洪水樹看下半年較上半年大幅成長

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 今 (12) 日召開股東會，可成董事長洪水樹表示，今年過去幾個月營運較為辛苦，但第 2 季開始回溫，下半年起可望逐季走揚，較上半年有顯著成長，第 3 季產能利用率預期將回到合理水準，營運明顯跳升，第 4 季也會相當不錯。

洪水樹表示，去年是營運波動很大的一年，但在股東支持與同仁努力下，營收與獲利均創下歷史高點，惟年底市況開始往下，有些新品推出後，表現也不如預期，年底時產能利用率開始下降，整體業績不如原先預期。

洪水樹說，此情況延續到今年，過去幾個月營運較辛苦，營收、獲利均面臨較大的壓力，但在艱困的時候，也會有新機會；撇開外部環境因素，以公司內部常年務實精實經營來看，無論技術升級、擴張整合、管理系統優化，均處於最好的狀態，會在最差的時候，找到最好的利基點，繼續創造好的成績。

可成第 2 季各產品線產能利用率仍偏低，展望下半年，洪水樹指出，第 2 季已開始回溫，下半年起可望逐季走揚，營運會較上半年有顯著的成長，主因在於市場庫存歷經 2 季去化，已消化得差不多，第 3 季也將有新品推出，預期產能利用率將回歸合理水準，營運將明顯跳升，第 4 季也會相當不錯，惟貿易戰使市場變數相對變多。