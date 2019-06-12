〈全金聯批金金併〉提四大缺失 質疑上榜5家金控不符社會期待

金管會藉由鼓勵銀行整併，希望改善體質、達成特定經濟規模，進而提高經營績效，而於去 (2018) 年推出非合意併購的「金金併」，而且有 5 家金控、6 家銀行符合規定因此拿到門票，不過，全國金融業工會聯合總會（全金聯）今 (12) 日表示，「金融機構非合意併購政策」，至少有四大缺失。

此四大缺失分別為：（1）未完整涵蓋金融機構合併規定的審酌因素；（2）「公司治理評鑑」未能完整涵蓋勞工權益問題；（3）公布政策前未能與勞工團體進行社會對話；（4）符合資格的五大金融機構，部分內控紀錄不佳、前科累累，不符社會期待。

全金聯表示，尤其是第 4 項的重大缺失，該會引用金管會、銀行局、勞動部、金融消費評議中心統計資料分析後發現，所謂符合金管會四大要件「資本充實、經營能力佳、國際布局、企業社會責任」的 5 家金控，包括：中信金 (2891-TW)、富邦 (2881-TW)、台新金 (2887-TW)、玉山金 (2884-TW)、國泰金 (2882-TW)；以及 6 家銀行包括：中國信託、台北富邦、台新、玉山、國泰世華、上海商銀，其中除了上海商銀外，其餘遭到裁罰、違規、申訴紀錄，均榜上有名。

全金聯進一步批評指出，根據經濟部中小企業處 107 年「中小企業白皮書」及金管會相關資料，發現金管會篩選出來的 5 家銀行（中國信託、台北富邦、台新、玉山、國泰世華），對臺灣中小企業放款占總放款比重平均為 18%，遠低於整體銀行平均數 26%；相對地，這 5 家銀行對大陸地區曝險總額占淨值比重平均 70%，遠高於整體銀行平均數 53%。

全金聯不滿指出，積極響應國家重大政策的民營中小銀行，卻因「不符併購資格」只能等著被併購；但是拿到「金金併」門票的金控或銀行功利至上，未積極投入平均水準以上資源協助中小企業，反而大膽西進，這些金控或銀行卻可以拿到主動出擊、攻城掠地的獎勵，此現況荒謬至極，將來可能會造成不利中小企業融資的後果，以及國銀對大陸曝險嚴重惡化的問題，金管會偏頗的政策思維完全不符合社會大眾期待。