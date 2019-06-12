《路透社》6 月 11 日報導，美國支付巨擘 Visa 公司已推出跨境支付網絡，該網絡運用區塊鏈技術的某些領域。這套網絡名為「Visa B2B Connect」，目的是要協助國際金融機構加速處理國際付款業務，方法是讓企業與收款方之間能夠直接進行銀行間的交易。

Visa 表示，這套網絡藉由讓企業從他們的銀行直接向受款方銀行交易，藉此簡化國際支付程序。這可取代通匯往來銀行 (Correspondent Banking) 網絡的方式。在原有的通匯銀行網絡中，較小型的銀行通常還要利用中介銀行來進行支付，這會導致交易的速度減緩且程序更複雜。

圖片截取自：Visa B2B Connect

Visa 企業解決方案的全球主管 Kevin Phalen 表示:「藉由創造一個促進直接、銀行對銀行交易的解決方案，我們消除與主要產業痛點相關的爭端不合情況。」

根據報導，這套網絡已涵蓋全世界 30 個貿易管道，能進行更快速且成本更低廉的跨境支付，預期今年底前將拓展到 90 個市場。

Visa B2B Connect 的一部分是基於區塊鏈技術，包括 Hyperledger 的元素。Hyperledger 是由 Linux 基金會為首的團體所開發的開源分散式帳本技術（DLT）。

Kevin Phalen 在報導中表示，雖然網絡本身並非是分散式帳本，但具體來說，會運用區塊鏈的部分技術，是因為比起現有的支付技術，區塊鏈技術能夠移轉有關支付的更多資料細節訊息。

這套新網絡是 Visa 與科技巨擘 IBM、電子支付運營業者 Bottomline Technologies 以及金融科技公司 FIS 合作的結果。Visa 為了發展這項產品，一開始是與加密帳本系統構建業者 Chain 合作。

近期，Visa 還與日本通訊應用程式 LINE 的金融科技部門合作，目的是開發新的區塊鏈與數位支付解決方案。今年稍早，軟體新創公司 DataLight 公布一份報告，主張比特幣可能在十年內取代 Visa 和 MasterCard 等全球支付系統。

圖片來源：

visa001: Coindesk

這篇文章 解決產業痛點 Visa 推基於部分區塊鏈技術的全球跨境支付網絡 最早出現於 區塊客。

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