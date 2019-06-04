多次公開批評比特幣 巴菲特卻要和中國幣圈人士共進慈善午餐

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 近期批評比特幣不遺餘力，不過今年巴菲特慈善午餐卻是由中國加密貨幣倡導者孫宇晨 (Justin Sun) ，以破紀錄價格 456 萬 7888 美元得標。

這位中國 1990 後的新貴、波場幣 (TRON) 創建人及 BitTorrent 執行長孫宇晨，在 4 日凌晨於微博發表長文，宣布這次與巴菲特午餐的機會。他宣稱，自己是巴菲特價格投資理念的長期信仰者，他將邀請其他區塊鏈知名人士，與巴菲特談一談加密貨幣及區塊鏈技術的好處。

巴菲特表示，他期待與孫宇晨及其朋友見面。

巴菲特和他的長期商業夥伴芒格 (Charles Munger)，過去多次批評加密貨幣。95 歲的芒格稱比特幣是一種「有害毒藥」，巴菲特則表示，區塊鏈是重要的技術，但比特幣本身從未產生任何價值，他說比特幣是「老鼠藥的平方」、「吸引騙子的錯覺」，在今年股東大會上，他仍然表示，比特幣的投機活動就像賭博。

孫宇晨正是利用加密幣風潮竄起的創業者，波場幣也趕上 2017 年 ICO 的熱潮，但之後在中國 IOC 禁令下退回資金，並轉向美國發展。在 2018 年 1 月高峰期，波場幣的市值一度高達 170 億美元，目前估值約 25 億美元。

據大陸媒體報導，外界過去在評價孫宇晨時，更多的形容是「會炒作」、「會行銷」，孫宇晨則曾對媒體解釋，必須這樣做，公司才能生存。

對於此次與巴菲特共進午餐，孫宇晨表示，「此次參與巴菲特慈善午宴，不僅是我個人生涯的亮點，波場 TRON 和 BitTorrent 公司重大的一天，更像徵著整個區塊鏈社區的勝利。」

巴菲特的年度午餐會，主要是為他已故妻子 Susan 支持的基金會 Glide 籌集資金，多年來籌集的資金已超過 3000 萬美元。 Glide 的主旨在為城市的無家可歸者提供食物、為家庭暴力受害者提供支持，並幫助人們找到庇護所。

孫宇晨今年得標的金額超過 456 萬美元，為歷年最高，比去年得標價格約高出 38%。去年得標者未公開身份，得標金額為 330 萬 100 美元。