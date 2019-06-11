美國科技巨頭微軟（Microsoft）於「微軟商務應用峰會」期間宣佈，計劃將在其商務應用程式平台 Power Platform 中添加基於人工智能和區塊鏈的工具，預計 10 月 1 日正式上線。

據網站介紹，Power Platform 平台本身由一系列的工具組成，內含商務智能數據分析工具 Power BI、自定義應用程程式構建器 PowerApps 和自動化工作流程 Microsoft Flow。

微軟 6 月 10 日發表文章表示，將區塊鏈工具導入 PowerApps 和 Microsoft Flow 將能為用戶提供「僅需少量編碼」的區塊鏈功能。

此前，微軟已於 5 月推出雲端代管區塊鏈即服務（BaaS）——「Azure Blockchain Service」，允許用戶在預先配置好的網絡上構建區塊鏈應用程式。

微軟雲端及 AI 部門執行副總裁 Scott Guthrie 當時表示，「作為一名開發人員，這是一個令人難以置信的時刻。從構建人工智慧和混合現實 (Mixed Reality）到應用程式，再利用區塊鏈解決商務問題，開發人員的技能和影響正在迅速增長。高達 95％的 Fortune 500 公司在 Azure 上運行，這些創新可以產生深遠的影響。」

這篇文章 微軟宣布將區塊鏈工具導入商務應用程式平台 Power Platform 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』