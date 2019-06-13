當地財經媒體《LesÉchos》報導，法國遊戲開發商 Ubisoft 目前正在探索區塊鏈應用，且據稱已確定計劃將遊戲內的虛擬道具放上區塊鏈。

報導指出，Ubisoft 即將採取的策略將類似於知名遊戲 Fortnite，即「遊戲本身可免費購得，再搭配遊戲內商城，允許玩家購買虛擬道具」。然而兩者不同之處在於， Ubisoft 將開發基於區塊鏈的虛擬道具生態系統，旨在保護遊戲玩家的數位產權。

報導引述匿名消息來源指出，Ubisoft 很有可能將使用以太坊區塊鏈，並聲稱該項目已進入企劃的後期階段。目前為止，Ubisoft 官方並未公開具體時程，也無從得知基於區塊鏈的虛擬道具是否會搭配全新遊戲亮相。

去年 10 月，Ubisoft 簽約成為「區塊鏈遊戲聯盟」的創始成員，並與盟內其他成員合作，為遊戲應用開發區塊鏈行業標準和作業流程。

該公司策略創新實驗室負責人 Lidwine Sauer 也曾經提到，Ubisoft 最關注的技術是區塊鏈，因其有潛力為玩家提供全新的體驗，可以讓使用者真正擁有一個不可被任何人複製、而且可以百分之百確認擁有權屬於自己的數位資產。

圖片來源：

Ubisoft: GETTY

這篇文章 消息：遊戲巨頭 Ubisoft 正探索區塊鏈虛擬道具 最早出現於 區塊客。

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