減少對中國礦產依賴 美聯手加澳開發全球關鍵礦藏

據外電報導，美國國務院表示，美國計劃協助世界各國開發鋰、銅和鈷等礦產儲備，並與加拿大和澳洲合作，以減少美國對中國高科技產業關鍵原料的依賴。

近期以來，中美貿易戰持續延燒，美政府擔憂，若太過依賴中國的礦產原料進口，中國政府恐藉此作為貿易戰中的籌碼。

先前，投資公司 Bridgewater 的聯合創始人 Ray Dalio 也曾表示，若中國打稀土戰，將讓貿易戰嚴重惡化，原因在於稀土是美國許多高科技公司至關重要的原料，其中包含手機、電池、電動車、工業和軍事產品製造等。

美國國務院在一份報告中表示：「全球有超過 80% 的稀土元素供應鏈皆由一個國家所控制。依賴任何一個單一來源都會增加供應鏈被中斷的風險。」

根據美國國務院的「能源資源治理措施」計劃，美國將與其他國家分享採礦專業知識，以協助開發當地資源，並就管理和治理框架提供建議，以幫助確保該產業對國際投資者具有吸引力。目標在於確保全球礦物供應能夠滿足全球所需，並隨著高科技產品的不斷成長。

報告中估計，相關需求將會持續增加。「至 2050 年，全球關鍵能源礦物的需求可能暴漲至將近 1000%。」

美國政府高層表示，美國將與加拿大和澳洲兩大礦業出口大國共同合作。美國商務部也建議中央政府採取緊急措施，推動美國國內關鍵礦產的生產，包括向礦業公司提供低利息貸款，並要求國防公司購買美國貨。此外，該部門也建議重新審查目前撤離或受到保護的所有公共土地區域，並評估是否應取消或減少這些限制，允許關鍵礦物的開發。