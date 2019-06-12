英國央行警告升息 市場預期卻是相反

英國央行決策者和投資者對英國經濟的看法截然不同，央行官員警告可能升息，但市場卻認為這不可能達成。

黑：5/6 市場預測 BOE 的升息碼數 紅：5/11 市場預測 BOE 的升息碼數 圖片來源：Bloomberg

市場的心態部分基於這樣一種信念，即聯準會正走在邁向降息的軌道之上，這將會迫使世界其他地區的央行也紛紛效仿。此外，投資者展望的英國脫歐結果截然不同也是部分原因。

英國央行的預測，包括其對長期通膨的鷹派態度，皆是基於英國脫歐進程平滑的假設，但投資者可以更加靈活，因而越來越多地體現出十月份無協議脫歐的可能性。他們這樣做並非沒有道理，因為謀求今年夏季接替梅伊擔任首相的一些政治人物，就將無協議脫歐作為政策選項。

還有一些新的跡象表明，英國央行官員共同進退的時光已經結束，一些人越來越接近市場的觀點。

在過去的幾天裡，英國央行的 Michael Saunders 表示，他認為沒有必要等到所有政治不確定性解除再升息，而央行首席經濟學家 Andy Haldane 則表示，通過加息以控制通膨壓力的時機已經接近。

當被問及決策者和投資者之間對前景的不同看法時，Saunders 周二表示，「這更多的是與英國脫歐的預測有關，而不是我們方面的溝通失敗。」「市場對英國脫歐的可能結果採取不同看法是相當合理的。我們將繼續努力儘可能清楚地解釋我們對經濟前景的看法及其對貨幣政策的影響。」