貿易戰升溫 美國汽車在陸銷售衰退

根據《彭博社》報導，中國汽車工業協會 (CAAM) 今 (12) 日公布最新統計，受貿易緊張情勢升溫影響，今年 1 至 5 月，美國品牌汽車在中國的市占率，從去年同期的 10.9%，下滑至 9.6%。

CAAM 資料顯示，中國 5 月汽車生產量為 184.8 萬輛，月減 9.9%、年減 21.2%；汽車銷售量為 191.3 萬輛，月減 3.4%、年減 16.4%；相較於 4 月，無論產量或銷量，減幅皆有所擴大。

報導稱，貿易戰導致美國汽車在中國市場的競爭力下滑，相較之下，德國、日本、南韓汽車，則因此受益，市占率皆有所提升。

美國汽車在中國的市占率下滑。(圖：翻攝自彭博)

LMC Automotive 數據顯示，今年 1 至 4 月，通用汽車旗下的別克和雪佛蘭，在中國的銷售量明顯下滑；賓士、BMW、本田和豐田的銷售量，皆有所成長。

但整體來看，汽車產業正面臨市場萎縮危機，在北京當局削減過剩產能、環保規定趨嚴、打擊 P2P 貸款的情況下，中國汽車銷量已連續下滑近 1 年；汽車共乘服務日益普及，也使購車需求減少。

今年 4 月，北京當局決定，繼續暫緩對美國進口汽車加稅，目前美國輸陸汽車的關稅稅率為 15%，與其他國家相同，但若中國取消暫緩加稅措施，該稅率將升至 40%。

美中貿易戰愈演愈烈，美國總統川普近期頻頻放話，揚言若中國國家主席習近平不參加二十國集團 (G20) 峰會，他將另對中國輸美商品加徵關稅，且立即生效。

川普還說，現在是他在暫緩貿易協議，除非中國同意「4 或 5 個要點」，否則美方沒興趣進行協商，但他並未言明「要點」為何，僅稱這是之前已談妥的內容。