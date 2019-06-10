貿易戰升溫 5月中國稀土出口下滑16%

鉅亨網編譯林信男 綜合外電報導 2019年6月10號17點50分

美國總統川普上週再度放話，稱可另對價值 3000 億美元的中國輸美商品加稅，導致美中貿易緊張關係持續加劇；在此敏感時刻，中國海關今 (10) 日公布的數據顯示，今年 5 月，中國稀土出口較 4 月下滑約 16%，引發外界對「稀土戰」的聯想。

由中國海關數據可得知，中國 5 月共出口約 3640 公噸的稀土，低於 4 月的 4329 公噸；觀察 2018 年 1 月以來數據可發現，中國每月稀土平均出口量，約為 4264 公噸。

陸媒《人民日報》曾示警，美國生產的許多產品，高度倚賴中國稀土資源，中國是世界最大稀土生產、供應國，而美國對全球供應鏈的深度依賴，是不爭的事實，「奉勸美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，勿謂言之不預。」

稀土的應用範圍十分廣泛，涵蓋了智慧型手機、電動汽車引擎、衛星等領域；由美國地質調查局數據可得知，2014 至 2017 年，在美國進口的稀土礦產品中，高達 8 成來自中國。

川普上週接受媒體採訪時指出，美中兩國的貿易談判，正在發生許多有趣的事情，「我們拭目以待」。

川普強調，他至少可另對價值 3000 億美元的陸貨加稅，「我會在適當時機出手」；但他並未對媒體透露，哪些商品會受到影響，僅稱中國很希望和美國達成協議。