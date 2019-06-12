〈特斯拉股東會〉為確保電池充足 馬斯克：特斯拉可能會進入採礦業

據報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在公司的年度股東大會上表示，若特斯拉想要續擴大產品組合和生產規模，需確保有足夠多的電池，因此特斯拉考慮在未來進入採礦業。

馬斯克表示，相關的發展計劃取決於特斯拉能否製造大量鋰電池的能力，而公司正致力於改善電池的生產和技術。

「如果我們沒有足夠的電池，那麼增加產品的複雜性就沒有太大意義。」馬斯克說道。

目前，特斯拉計劃將電池產能擴張至能與電動車的生產相匹配的程度。馬斯克表示，一旦特斯拉將電動車產量提高到「非常高的水平」，公司也將進一步去考慮供應鏈的各個層面。

「我們可能進入採礦業，我並不能確定，但是我們將盡一切努力確保我們能夠以最快的速度擴大規模。」馬斯克說道。

一直以來，特斯拉對電池中使用的鎳、銅、鋰相關礦物供應的感到憂心。據報導，上個月，特斯拉的礦產採購負責人在一次產業會議中表示，公司預期在不久的將來，全球都會面臨鎳、銅和鋰的這些原物料的短缺。報導中認為，未來特斯拉有可能將重點放在鎳礦開採上，馬斯克期望能以此替代鈷礦。

另一方面，雖然目前市場大部分注意力集中在鋰的供應上，但銅和鎳的供應也相對疲弱。多年來對於採礦相關投資的不足已經耗盡了銅供應，也因而促成了全球最大銅礦商 Freeport-McMoRan 在美國和印度尼西亞持續進行擴張。