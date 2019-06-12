分析師：滿足美國市場蘋果需求 鴻海在中國境外至少要設立2間工廠

據彭博社報導，市場分析師指出，鴻海集團至少需要在中國境外設立一家或兩家大型工廠，專門應對美國市場的蘋果產品要求。

Strategy Analytics 分析師 Neil Mawston 表示，美國市場佔蘋果 iPhone 全球銷售的四分之一，「因此該市場之需求，佔據了富士康在中國境內生產絕大多數的比重。」Mawston 說道。

Mawston 估計，富士康至少需要在中國境外設立一家或兩家大型工廠，專門應對美國市場的蘋果產品要求。

他補充說，如果富士康釋放非中國 iPhone 產能，其他智慧手機客戶可能會在短期內暫時延遲出單，或退出訂單。

分析師指出，若依此情形發展，富士康可能會將一些海外業務轉回中國進行補償，但若不這樣做，鴻海集團的一些中國工廠可能會遭到閒置。

目前美中貿易戰情勢不明朗，未來發展難以預測，中國作為蘋果 iPhone 供應鏈的一大板塊，勢必影響到 iPhone 等蘋果產品供應鏈，範圍涉及中國和美國以外的許多國家。許多 iPhone 組件並不是在美國製造的，僅由美國工廠設計。

由 Apple 設計的手機晶片自鴻海生產，在運往中國進行組裝成 iPhone 之前，在其他地方進行封裝技術。

Mawston 說:「將 iPhone 的最終組裝轉移到中國之外會相對容易，但全面轉向生產組件，與整支手機卻沒有那麼容易」。