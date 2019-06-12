盤前財經大事搶先讀2019年6月12日

今日操盤前瞻

台灣 5 月賦稅收入統計

美國、中國 5 月 CPI

土耳其央行利率決策

股東會：大立光、南亞、台泥、幸福、榮成、聯電、正崴、創見、可成、兆赫、瑞軒、瓦城、統一超、健和興、台灣大、和鑫、緯創、尚志、貿聯 - KY 等

貿易戰衝擊 上市櫃公司大陸、海外投資獲利雙雙衰退

受到貿易戰影響，金管會昨 (11) 日公布我國今年第 1 季上市櫃公司赴大陸投資情形，不僅投資家數單季出現衰退，上市櫃合計獲利 365 億元，創 5 年新低。不只大陸投資獲利衰退，上市櫃海外獲利 776 億元，也是三年來首度衰退。閱讀全文...

〈鴻海股東會〉所有重點一文看完 庫藏股、產線轉移等全部報你知

電子代工大廠鴻海 (2317-TW) 昨 (11) 日召開法說會，這也是鴻海首次自辦法說會，吸引市場不少目光，《鉅亨網》幫讀者整理股東會重點一覽，讓讀者一文全部看完所有重點。閱讀全文...

台積電 7 奈米遭搶單 輝達下一代 GPU 轉投三星懷抱

根據外電媒體報導，三星從晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 手中，拿下輝達 (NVIDIA) 下一代 7 奈米製程 GPU 代工訂單，三星之所以取得訂單，主要原因在提供更便宜的價格，且價格低廉到足以抵銷輝達 7 奈米製程良率的疑慮。閱讀全文...

電信業股東會起跑 台灣大率先登場 聚焦 3 個問題

電信三雄股東會今 (12) 日將由台灣大 (3045-TW) 率先登場，也是今年 4 月新上任的總經理林之晨首度面對股東，市場將聚焦在三大重點，包含 5G 建置、低資費大戰及新事業布局等。閱讀全文...

美國下一輪衰退期將至？專家：黃金牛市有望來臨

一般而言，大家都認為在經濟衰退時期，投資黃金的獲利表現並不會特別好，但回顧過去歷史資料可以發現，跟其他原物料比起來，黃金不但相對穩健，在衰退期結束之前就出現反漲，即使美元升值，也無礙其漲勢。有投資專家認為，下一段美國經濟衰退期，可能就是屬於黃金的牛市。閱讀全文...