群創爆大量站回短均線 將攜手供應鏈布局千億美元AI智造商機

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (11) 日股價爆近 24 萬張大量，終場收盤大漲逾 6%，收復 5 日及 10 日均線，外資今日大買逾 5 萬張，持股比例回到 32.89%，群創今日也舉行供應商大會，董事長暨執行長洪進揚表示，將持續推動 AI 智能智造，攜手供應鏈共創下一個千億美元產業。

群創股價今帶量上攻，早盤爆 14 多萬張大量，推升股價上漲，外資也結束連續 5 日賣超群創，今買超 51042 張，帶動股價重新站回短期均線，持股比例小幅上升至 32.89%。

洪進揚表示，5G 發展是美中貿易戰的關鍵原因，AI 技術也成全球新趨勢，群創掌握關鍵技術，將實現關燈智能工廠，從製造、品質、物流、供應鏈管理，未來將延伸到智慧辦公，透過 AI 人機協作，提升人才價值，不僅只做重複規律的工作，更往前瞻技術、營運策略規劃等管理實力邁進。

展望未來，群創表示，第 3 季是傳統產業旺季，預期出貨及供需狀況較本季將有較好表現，6 月 20 日將召開股東會，屆時也會進行董事改選，包含前董事長王志超及現任總經理楊柱祥都在董事提名名單中。

群創日前公布 5 月合併營收 210.05 億元、月增 0.7%、年減 4.5%，持平上月水準，為今年以來單月次高營收紀錄；累計今年前 5 月合併營收 1017.85 億元、年減 6.16%。

綜觀面板廠 5 月營收表現，友達、彩晶皆創今年單月新高，友達 5 月營收 247.37 億元，月增 17.87%、年減 3.91%，本周五 (14 日) 也將舉行股東會，今股價也相對強勢，上漲 2.2%、收在 9.31 元；彩晶 5 月營收 13.94 億元，月增 0.71%、年減 25.69%，今股價則小漲 0.59%、收在 6.87 元。