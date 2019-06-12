電信業股東會起跑 台灣大率先登場 聚焦3個問題

電信三雄股東會明 (11) 日將由台灣大 (3045-TW) 率先登場，也是今年 4 月新上任的總經理林之晨首度面對股東，市場將聚焦在三大重點，包含 5G 建置、低資費大戰及新事業布局等。

事實上，台灣大的三大關注重點，也是各電信業者股東會上，小股東想從經營層口中得到的答案。其中，5G 大戰將在明年下半年開打，各家包含台灣大的布局腳步與進度，將是小股東的首要關注重點。

電信三雄今年上半年完成重要人事布局，中華電信總經理郭水義擅長財務，台灣大總經理林之晨擁有新創實力，遠傳總經理井琪則有國際經驗，新總座就位，被市場解讀為，未來各家 5G 的轉型走向。

井琪曾表示，過去台灣 4G 訂出的建設義務規範，包括多少基站、頻譜覆蓋率都符合人性，但面臨 5G，1000 個基站還可以做到，但 50% 人口覆蓋率有難度，且台灣 5G 時程一直往前，但 4G 仍處在成本攤提階段，井琪並建議 NCC 再多給業者時間，讓頻譜公平且實際，發揮最大效應。

第二個重點將是在低資費，中華電去年 5 月推 499 上網吃到飽，引發低資費大戰，雖然電信三雄客戶量翻倍，不過攤開去年三家業者財報，三雄獲利年減 60 億，如今台灣之星和亞太，更延長低資費方案，營收走勢恐持續下滑，可預期台灣大股東會低資費將成小股東的關注焦點。

至於新事業，電信三雄也積極瞄準新商機，中華電搶攻 OTT 市場，攜手 Netflix 加入更多大量原創內容，MOD 事業截至 5 月底前客戶數達 207.2 萬戶，市場看好有助彌補低迷營收表現；而遠傳除專攻數位服務，另外也銷售智慧音箱；至於台灣大則積極推動通訊業務、雲端服務及物聯網，林之晨要如何帶領台灣大走出新方向，同樣是小股東想知道的重點。

林之晨曾宣示，台灣大要做 5G 電信的亞馬遜，並提出「超 5G 策略」，將善用集團的大數據、整合集團企業聯手出擊、用 10 至 15 年的時間發展超 5G 生態系、永續發展及成為「大東南亞級」國際企業目標。

台灣大明日股東會敲響電信業股東會序幕，緊接在後的是遠傳股東會，將在 18 日登場，中華電則是 21 日壓軸。